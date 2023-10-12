اللجنة العليا تطمئن على ترتيبات بطولات أبوظبي الكبرى للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



بدأ العد التنازلي لاستضافة البطولات العالمية الثلاث الكبرى للجودو التي ينظمها الاتحاد من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وتشهد مشاركة 108 دول، قبل إغلاق باب الاشتراك، وإجراء قرعة بطولة الجودو 23 أكتوبر.

وتشهد البطولات الثلاث مشاركة 13 دولة عربية، هي البحرين، السعودية، قطر، الكويت، مصر، الأردن، المغرب، تونس، الجزائر، سوريا، لبنان، جيبوتي، والإمارات «المستضيف»، بعد أن تقدمت 81 دولة حتى الآن للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى الرئيسية، وجوائزها 155 ألف يورو، حسب لائحة الاتحاد الدولي الذي يشرف على تلك البطولات الثلاث، بجانب الجوائز العينية والتذكارية.



وشهد الأسبوع الماضي جهوداً مكثفة من اللجنة العليا المنظمة، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، وناصر التميمي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية مدير البطولة، وممثلي اللجان المساعدة،.

واطمأن الجميع على سير العمل، فيما يتعلق بتأشيرات الزيارة لأكثر من 1500 شخص، من مختلف قارات العالم، وحجوزات الفنادق، والاستقبال بمطارات الدولة المختلفة، وتجهيزات صالتي مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، حيث تقام بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، وصالة جامعة السوربون بمنطقة الريم في أبوظبي التي تحتضن بطولتي الكاتا والمحاربين القدامى، بجانب ترتيبات القرعة، وسكن الضيوف، والفعاليات المصاحبة، بمشاركة مختلف الجهات الرسمية والمتطوعين، وتمت الترتيبات لإنجاح البطولات الثلاث التي تشهد مشاركة قياسية.