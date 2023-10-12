«الأبيض» ينتظر اكتمال مجموعته في تصفيات «المونديال»



سلطان آل علي (دبي)



تنطلق اليوم مباريات الدور الأول من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، وتحمل التصفيات بداية جديدة لنظام مختلف يطبق للمرة الأولى، بعد زيادة المقاعد الآسيوية في «المونديال» إلى الضعف بـ8 مقاعد ونصف مقعد، بدلاً من 4 ونصف مقعد في السابق.

وتستهل التصفيات بدايتها بـ10 مواجهات بنظام خروج المغلوب بين المنتخبات الأقل تصنيفاً في القارة «تصنيف 27 إلى 46»، وتقام بنظام الذهاب والإياب خلال أسبوع. ويتأهل منها 10 منتخبات، لتكتمل بها المجموعات التسع في الدور الثاني.

ووضعت القرعة «الأبيض» إلى جانب البحرين في المجموعة الثامنة، إضافة إلى منتخبين من الدور الأول، حيث ينضم إلى المجموعة المتأهل من مواجهة سيرلانكا واليمن، والمتأهل من نيبال ولاوس، وستكون أول مباريات منتخبنا على أرضه أمام نيبال أو لاوس في 16 نوفمبر المقبل، قبل أن نغادر إلى مواجهة البحرين 21 نوفمبر.

ويتأهل من هذا الدور 18 منتخباً، هم أصحاب المركز الأول والثاني في المجموعات التسع. وسيتم توزيع المنتخبات المتأهلة في الدور الثالث على 3 مجموعات، ليتحدد المتأهل مباشرة إلى كأس العالم «6 منتخبات»، وهم الأول والثاني من كل مجموعة، فيما ينتقل الثالث والرابع من كل مجموعة إلى الدور الرابع.