مانشيني يبحث عن الفوز الأوّل مع «الأخضر»



الرياض (أ ف ب)

ضمن المرحلة الثالثة من استعداداته لكأس آسيا في كرة القدم، يخوض منتخب السعودية «الجمعة»، مباراة ودية أمام نيجيريا في مدينة بورتيماو البرتغالية، حيث يبحث مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني عن فوزه الأول مع «الأخضر».

ويأمل مانشيني في إيجاد «التوليفة» المناسبة التي يعتمد عليها في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب النهائيات القارية، ويسبقها مباراتان في تصفيات كأس العالم خلال نوفمبر المقبل.

وكانت السعودية خاضت لقاءين وديين في مدينة نيوكاسل الإنجليزية في سبتمبر الماضي، بقيادة مانشيني، خسرت الأول أمام كوستاريكا 1-3، والثاني أمام كوريا الجنوبية 0-1.

والتقى المنتخبان السعودي والنيجيري مرّة واحدة في 2010 في النمسا، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويقيم «الأخضر» خلال أيام «الفيفا» معسكراً خارجياً في مدينة لاجوس بالبرتغال، يستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، يخوض خلاله مباراة ودية ثانية أمام مالي يوم الثلاثاء المقبل.

واختار مانشيني 31 لاعباً، بهدف الوقوف على مستويات أكبر عدد من اللاعبين، واشتملت القائمة على عدد من لاعبي الخبرة بقيادة سلمان الفرج، وبعض العناصر الشابة التي قدمت نفسها بشكل متميز مع المنتخب الأولمبي أثناء مشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، ومنهم محمد مران هداف المنتخب وفيصل الغامدي وزكريا هوساوي.

وفشل الأخضر في الخروج من دوامة الهزائم التي رافقته في مبارياته الست الأخيرة، بينها اثنتان في كأس الخليج أمام عُمان والعراق بنتيجة واحدة 1-2 في يناير الماضي، ثم في 4 مباريات ودية أمام فنزويلا وبوليفيا في مارس الماضي كلاهما بنتيجة 1-2 أيضاً، قبل الخسارة مجدداً أمام كوستاريكا ثم كوريا الجنوبية.

وتلعب السعودية في المجموعة السادسة في كأس آسيا، إلى جانب منتخبات تايلاند وقيرغيزستان وعُمان، آملة في إحراز لقبها الرابع بعد 1984، 1988 و1996.