خورفكان يدخل معسكراً داخلياً



فيصل النقبي (خورفكان)



استقرت إدارة خورفكان على إقامة معسكر داخلي للفريق، في فترة التوقف الحالية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يعكف الجهاز الفني بقيادة الإسباني جيرارد ساراجوسا، على علاج الأخطاء وتطوير الأداء، وتجرى الترتيبات لخوض عدد من المباريات الودية التي طلبها الجهاز الفني، من أجل التجهيز الأمثل للاعبين لاستئناف البطولات.

ومنح الأسباني لاعبيه راحة لأيام عدة، بعد انتهاء لقاء البطائح، وأبدى لهم انزعاجه من النتيجة السلبية للمباراة، وكثرة الأخطاء التي ارتكبها الفريق.

ويركز ساراجوسا خلال التوقف على تكثيف الخطط التكتيكية الضرورية لانتشال «النسور» من الموقف الصعب، حيث يحتل المركز 12 برصيد 4 نقاط، مع نهاية الجولة الخامسة.