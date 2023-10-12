«أبيض الشاطئية» يواجه «الماتادور» في «دولية إسبانيا»



أبوظبي (الاتحاد)



يستهل منتخب كرة القدم الشاطئية، مشاركته في بطولة إسبانيا الدولية الودية، بمواجهة «الماتادور» في الساعة الثامنة مساء الجمعة بتوقيت أبوظبي، على الملعب الرملي لاستاد إيسلا كانيلا، وذلك ضمن محطة إعداده الثانية لمونديال الشاطئية «الإمارات 2024».

ويُشارك «أبيض الشاطئية» في بطولة إسبانيا الدولية الودية إلى جانب 7 منتخبات وهي، إسبانيا «منتخبان»، البرتغال، إنجلترا، أميركا، المكسيك والبرازيل، من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري.

ويُمثل منتخبنا الوطني في البطولة 16 لاعباً، وهم: محمد الجسمي، حميد جمال، وليد محمدي، أحمد بشر، وليد بشر، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، عبدالرحمن محمد، سعيد عيد، راشد عيد، حميد المراشدة، أحمد الملاحي، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، كمال علي.