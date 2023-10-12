شباب الأهلي والنصر يتخطيان «100 نقطة»



علي معالي (دبي)



بدأ شباب الأهلي والنصر دوري كرة السلة، بتخطي حاجز الـ 100 نقطة في الجولة الأولى، بعد فوز «الفرسان» على الظفرة 108- 52، و«العميد» على الوحدة 106- 77، في حين تفوق الوصل على البطائح 91- 78.

في المباراة الأولى، نجح شباب الأهلي «حامل اللقب»، في الفوز بـ «الأرباع الأربعة» 22- 20,33- 12,26- 6,27- 11، في المباراة التي جرت على صالة شباب الأهلي، وأدارها الدولي محيي الدين خطاب، وأحمد رشدي، وعلي البناي، وراقبها الدولي يعقوب غابش.

وفي المباراة الثانية، على صالة النصر، قدم الوحدة مباراة جيدة بقيادة نضال بكري، رغم خسارته في النهاية 106-77، خاصة في الربع الثاني الذي تفوق فيه 34- 21، ولكن النصر قلب النتيجة لمصلحته بفضل خبرة لاعبيه، وتحت قيادة المدرب حسام الوكيل، حيث انتهى الربع الأول 28- 14، والثالث 29- 10,28- 19، ووضح فارق الخبرة الكبير في مصلحة «العميد»، وأدار المباراة الدولي حسن حاجي، والدولي هيثم قوجة، واليوناني كوستاس، وراقبها الدولي محمد الشمري.

وأسفرت المباراة الثالثة عن فوز الوصل على البطائح 91- 78 بنتيجة أرباع 27- 18,13- 24,22- 15,29- 21، وأدارها طاقم دولي يضم سالم الزعابي، والدولي محمد ريان، وحمزة عباس، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.