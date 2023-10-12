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الرياضة

ماراثون الدراجات المائية على كاسر الأمواج

ماراثون الدراجات المائية على كاسر الأمواج
12 أكتوبر 2023 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تنطلق الأحد المقبل، فعاليات ماراثون الإمارات للدراجات المائية، إحدى أكثر البطولات البحرية إثارة، بمشاركة قوية للأبطال والمخضرمين والمحترفين.
وتعود منافسات المحركات القوية في أجندة الموسم البحري، مع انطلاق تحديات الماراثون، والذي يعتبر أيضاً من البطولات الشعبية القوية والمحبوبة لدى المتسابقين والشباب، خاصة أنها عبارة عن سباق تحمل وقدرة للمشاركين، من خلال تقديم فرصة قيادة الدراجة، عبر مسار محدد مسبقاً، لتكون منافسة قوية، للوصول إلى المراكز الأولى، وإثبات «علو الكعب»، وتضم المنافسة ثلاث فئات هي «جالس محترفين»، «واقف محترفين» و«المخضرمين».
ومن المقرر أن يبدأ السباق يوم الأحد في الفترة المسائية، حيث تنطلق كل الفئات على المسار الداخلي، وهي فئة «جالس محترفين» و«فئة واقف» و«فئة المخضرمين»، والفرصة متاحة لكل المشاركين، للتزود بالوقود في أي دورة يرغبون فيها بذلك، عبر محطة مخصصة للمتسابقين، بجانب اللجان المنظمة والتحكيمية على نقطة محددة في منطقة كاسر الأمواج.
من جهته، وجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، الشكر إلى المتسابقين المشاركين، من خلال الماراثون الذي أصبح يحظى بمشاركة وحضور كبير مع استمرار الجولات والمواسم.
وقال: أصبح لماراثون الدراجات المائية سمة متميزة وخاصة بين كافة السباقات، وشعبيته أكبر في أوساط المشاركين، والمنافسة قوية ومثيرة بين المشاركين في كل الفئات.
وأكد الظاهري أن اختيار الفترة المسائية لإقامة الماراثون، لإعطاء المتسابقين فرصة أكبر للوصول إلى السرعات الأعلى في السباق، وقال: يحمل الماراثون أيضاً قيمة مهمة للمتسابقين في أنه يعزز اللياقة لدى المشاركين، ويرفع من قيمة التحمل لديهم، لا سيما وأن القيادة لساعة ونصف الساعة متواصلة، أو ساعة كاملة في المسار، ونخص بالذكر فئة جالس محترفين، والتي ستكون عبرها المدة الأطول بين كافة الفئات في السباق.

أبوظبي
كاسر الأمواج
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
الدراجات المائية
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