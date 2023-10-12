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الرياضة

الرزوقي: حوراء «بطلة من ذهب»

الرزوقي: حوراء «بطلة من ذهب»
12 أكتوبر 2023 13:11

 
علي معالي (دبي)

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عقد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اجتماعاً مع تشانج تشي رئيس الاتحاد الصيني، ونائبه ليو جيبينج وزايكوينج يو عضو اللجنة الأولمبية الدولية، بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، لمناقشة إنجازات في اللعبة في «الألعاب الآسيوية».
وجه اللواء الرزوقي الشكر إلى الاتحاد الصيني على ما قدمه لنجاح اللعبة في الحدث القاري، ووصف ما حدث في الصين بأنه لا يُنسى، في ظل التواجد والزخم الجماهيري الذي أضفى على المنافسات أجواء متميزة.
وجرت الكاراتيه بالدورة في 14 منافسة للرجال والسيدات، وتصدرت كازاخستان المركز الأول برصيد 8 ميداليات «3 ذهبيات، و3 فضيات، 2 برونزية)، وحلت اليابان وصيفاً بـ 4 ميداليات «3 ذهبيات، وبرونزية».
وشهدت دورة الألعاب الآسيوية مشاركة عربية جيدة في الكاراتيه، بوجود الإمارات والسعودية والكويت والأردن والعراق، وتصدرها الكويت المشاركة بـ 4 ميداليات ذهبية وفضية وبرنزيتين، وقدمت الأردن أداءً متميزاً في البطولة بحصولها على 5 ميداليات «2 فضة، 3 برونزيات»، ونالت الإمارات برونزية من نصيب حوراء العجمي، وهو نفس رصيد السعودية والعراق.
وهنأ اللواء الرزوقي لاعبة منتخبنا حوراء العجمي، وقال:«قدمت مستوى رائعاً في البطولة بشكل عام، وبالفعل أتثبت اللاعبة أنها «بطلة من ذهب»، وتابعت كل مبارياتها، وكان تشجيعنا لها كبيراً، واستطاعت أن تؤكد تواجدنا القاري في الحدث الكبير».
وأشاد الرزوقي بما قدمه الكاراتيه العربي، وقال: «أثبتوا الكفاءة الكبيرة بين نجوم القارة الآسيوية، وننتظر منهم المزيد في المحافل القارية المقبلة».
وتقام النسخة المقبلة من دورة الألعاب الآسيوية عام 2026 في ناجويا باليابان، وتكون الكاراتيه مرة أخرى جزءاً من برنامج الحدث.

الإمارات
الكاراتيه
ناصر عبدالرزاق الرزوقي
دورة الألعاب الآسيوية
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