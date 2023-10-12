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الرياضة

بايتون يتحدث عن تجربة الدوري الأميركي في أبوظبي

بايتون يتحدث عن تجربة الدوري الأميركي في أبوظبي
12 أكتوبر 2023 13:59

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أبوظبي 2023»، المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ)، فعالياتها مع نجاح مينيسوتا تمبروولفز في حصد انتصارين متتاليين على دالاس مافريكس.
وشهدت الاتحاد أرينا بجزيرة ياس مباريات قوية وأجواء حماسية أشعلت المدرجات، بحضور عدد من المشاهير وأساطير دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وكان جاري بايتون، أحد أبطال دوري السلة الأميركي للمحترفين، والمشارك في بطولة كل النجوم 9 مرات، ضمن الوفد رفيع المستوى الذي زار أبوظبي.
وحظيت صحيفة «الاتحاد» بفرصة التحدث مع بايتون ومعرفة المزيد حول تجاربه في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وعودة المباريات إلى المنطقة مجدداً.
قال بايتون حول الوقت الذي أمضاه في أبوظبي: «نسعى لتوسيع نطاق حضورنا العالمي، وخوض تجارب ثقافية متنوعة، انطلاقاً من التزام الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، باحتضان مختلف الثقافات، وقرأنا جميعنا الكثير عن هذه الثقافات، إلا أننا نرغب في التعرف إليها عن كثب، كلما سنحت لنا الفرصة».
وبسؤاله حول مدى تطور كرة السلة في أبوظبي والإمارات، أجاب بايتون: يستند مسار نمو اللعبة بشكل أساسي إلى اللاعبين أنفسهم، إذ يجب عليهم دائماً مواصلة تطوير أساليبهم في اللعب، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم الكامنة والسعي لبلوغ الأهداف الطموحة، وأثق بأن فرص إحراز التقدم موجودة دائماً ويتعين عليهم اغتنامها وإظهار مهاراتهم ومواهبهم وحصد الإنجازات والتميز».

 

الإمارات
أبوظبي
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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