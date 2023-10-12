دبي تستضيف «دوري الأساطير» 18 نوفمبر

دبي (الاتحاد)



تجمع دبي أشهر نجوم كرة القدم العالميين من الفائزين بكأس العالم والكرة الذهبية في «دوري الأساطير لكرة القدم» الأول من نوعه في العالم، ويقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي 18 نوفمبر 2023، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

ويحظى الجمهور بفرصة رائعة لمتابعة أفضل لاعبي كرة القدم على مستوى أندية ومنتخبات العالم في مباريات مثيرة بين 6 فرق، من أبرزها ستيل دكتور ريد ديفلز الذي يضم أساطير مانشستر يونايتد رايان جيجز، وديميتار برباتوف، وأنتونيو فالنسيا، وويس براون، ومايكل سيلفيستر، وجوان سباستيان فيرون، ويجتمع كل هؤلاء النجوم في مواجهة فريق العالم الذي يضم نجوم منتخب البرازيل، ومن أبرزهم ريفالدو، وروبرتو كارلوس إلى جانب روبرت بيريس، وكلارنس سيدورف، وديديه دروجبا.

وتتنافس الفرق المشاركة في ملعب 11 ضد 11 لاعباً ومباريات تمتد لأكثر من 90 دقيقة، بابتكار فريد من نوعه، حيث يقوم اللاعبون الدوليون والنجوم المشاهير في غير كرة القدم بالمشاركة في ركلات الترجيح في نهاية المباراة، لإضفاء لمسة إثارة وجمالية للمباريات تزيد من استمتاع الجمهور.

وتقام مباريات الدوري في 6 مدن بمختلف قارات العالم، حيث تستضيف دبي المباراة الافتتاحية ونصف النهائي والنهائي، فيما تقام المباراة الثانية في الهند في يناير 2024، تليها المباريات الأخرى في قطر والمملكة المتحدة، وفرنسا، ثم تعود إلى دبي مرة أخرى لخوض المباراة النهائية.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن برنامج الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة، والتي تجتذب أكبر عدد من الشباب من جميع الجنسيات، حيث تتم إقامة حفل افتتاح كبير قبل انطلاق المباراة، يتضمن استعراض نجوم الموسيقى العالميين، كما تكون هناك فعاليات مفاجئة ورائعة مع جوائز مثيرة للجمهور وقمصان موقعة من النجوم العالميين توزع على الجمهور خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وقال محمد موسى، الشريك الإداري لشركة ايه آي جي فابريكاتيورز دبي المنظمة للبطولة إلى جانب شركة 27 رياضة ومجموعة آر إم سي الدولية للتعدين والوسائط المتعددة: يغمر نجوم كرة القدم العالميين استاد آل مكتوم بالحماس والإثارة 18 نوفمبر، ويملك اللاعبون المشاركون في البطولة مجتمعين أكثر من 60 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المؤكد أن الجميع يعلم قيمة هذه الأرقام، وما تمثله من انتشار على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ونسعى لتنظيم بطولة غير مسبوقة، تمثل جسراً يربط بين أمجاد الماضي وطاقة المستقبل النابضة بالحياة، من خلال تعزيز مجتمع شامل ومتحمس».

أكدت اللجنة المنظمة على سعيها إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالبيئة وتحقيق الاستدامة من خلال تنظيم هذا الحدث الدولي.

وقال سانجاي بيكتور، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة 27 رياضة: «نستلهم أفكارنا وأهدافنا من توجيهات القيادة الرشيدة للإمارات، ورسالتها السامية حول الاستدامة، لذلك نريد إطلاق حدث مستدام بيئياً، وتشجيع الجميع، سواء الجمهور أو اللاعبين والمنظمين، على تبني ممارسات صديقة للبيئة، لذلك نعمل على مستويات مختلفة لتحقيق أهداف الاستدامة لدينا، حيث نحفز الجمهور على استخدام وسائل النقل العام والدراجات الهوائية، أو حتى المشي للوصول إلى الملعب، ونشجعهم على الحد من النفايات والحفاظ على المياه من خلال تقليل الفاقد، كما نحرص على أن يقدم الموردون والبائعون الذين يشاركون التزامنا بالاستدامة منتجات ومواد تعبئة صديقة للبيئة، ونحن أيضاً نستخدم المواد الصديقة للبيئة والورق المعاد تدويره في العروض الترويجية».

وأضاف: الجيل القادم هو الجمهور المستهدف لهذا الدوري، مما يجعله المنصة المثلى أيضاً لتعزيز الاستدامة، لأنهم متحمسون لذلك، ولأن الأمر يتعلق بالمحافظة على كوكبنا لأجلهم وأجيال المستقبل.