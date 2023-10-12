شرطة أبوظبي تدعو إلى التشجيع بروح رياضية خلال مباراة مصر وزامبيا الودية

أكملت اللجنة الأمنية في شرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين خلال مباراة منتخبي مصر وزامبيا الودية التي تقام على استاد "هزاع بن زايد" مساء اليوم في إطار معسكر المنتخب المصري المقام حاليا في العين، استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.. وأكدت جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين فعاليات المباراة.

وحثت شرطة أبوظبي في هذا الصدد الجماهير على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد والتشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور، واتباع إرشادات عناصر المرور حرصاً على سلامتهم وسهولة وصولهم إلى المباراة والتعاون مع عناصر الشرطة.