مبابي ينفصل عن والدته بأمر «الفيفا»!



عمرو عبيد (القاهرة)



اتفقت الكثير من وسائل الإعلام والتقارير الصحفية خلال السنوات الماضية، على أن أزمة النجم الفرنسي كليان مبابي، ترتبط بقرارات والدته فايزة العماري التي عملت وكيلة لأعماله منذ بزوغ نجمه، ويبدو أن هذا الوضع يتغير من الآن فصاعداً، بعد التغيير الأخير في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، لم يتم إدراج والدة مبابي ضمن قائمة آلاف الوكلاء المُسجّلين رسمياً لدى «الفيفا»، حيث يتطلب التسجيل حصول الشخص على رخصة رسمية من الاتحاد الدولي، وهو ما لم تحصل عليه العماري!

ومن دون هذا الترخيص، لن تستطيع والدة «النجم الباريسي» التفاوض على العقود أو الحصول على أي عمولة، حتى بشكل غير مباشر، وحتى إذا قررت فايزة العامري دخول اختبار الحصول على تلك الرخصة، فإن هذا الأمر لن يتحقق على أرض الواقع قبل شهر مايو المقبل، وهو ما يعني أن قيامها بالتفاوض مع باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، على سبيل المثال، خلال الأشهر القليلة القادمة، قد يُكلّفها «غرامة مالية ضخمة»، حال قيام أي شخص مجهول بالإبلاغ عن قيامها بذلك، من دون ترخيص، وهو الإجراء أو الخدمة التي يقدمها «الفيفا» حالياً، لتنظيم أمور الوكلاء والحد من وجود «معاملات خفية»!

صحيح أن هناك استثناءات محدودة تتعلق بلوائح «الفيفا» الأخيرة، عبر «قضايا» تنظرها المحاكم في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا، وإن كان القضاء الألماني قال كلمته مؤخراً بحكم لا يُجبر فريقاً أو لاعباً أو وكيلاً ألمانيا على الالتزام بتعديلات الاتحاد الدولي في أكتوبر الماضي، بجانب حالة «الترقب» التي تنتظرها إنجلترا حتى إصدار حكم في قضية مماثلة، في حين كانت هناك جلسة استماع في إسبانيا حول نفس الأمر يوم الثلاثاء الماضي، وينتظر الجميه قرار «محكمة الاتحاد الأوروبي»، وإن كان «الفيفا» يبدو عازماً على تنفيذ تعديلات لوائحه الأخيرة في نهاية المطاف، مهما طالت مدة التقاضي والقرارات المعاكسة.

ومع دخول «الترخيص العالمي» حيز التنفيذ، لا يُمكن لأي دولة منح مثل هذا الترخيص بصورة فردية، ولن يكون هناك تواجد للآباء أو الأشقاء أو أفراد العائلة في مسائل التفاوض والتعاقدات للاعبين، مثلما كان يحدث مع كثير من النجوم العالميين، ولأن والدة مبابي لم تتقدم إلى الاختبار ولم تحصل على الرخصة، فلن تتمكن من تحديد مصير ابنها «المُعلّق» في الفترة الحالية، وهو ما يبدو أنه ترك تأثيره على مستواه الفني مع «الأمراء»، وحال رغبة مبابي في تمديد عقده مع «سان جيرمان» أو اتخاذ قرار الرحيل إلى صفوف «الريال» أو أي فريق آخر، فسيتعين عليه فوراً العثور على وكيل جديد، لإنقاذه من هذا الوضع «الشائك»!