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الرياضة

رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يزور «الأولمبية»

رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يزور «الأولمبية»
12 أكتوبر 2023 15:30

دبي (الاتحاد)

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استقبل فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، لوك تارديف رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد والوفد المرافق، لبحث سبل التعاون المشترك والاطلاع على البرامج التدريبية والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد على جميع المستويات، حضر الاجتماع نورة الجسمي، أحمد عبدالملك، وقيس الظالعي، وعبد العزيز السلمان.
وتعرف فارس المطوع من الضيف الزائر على أهم الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي حددها الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، والتي سيتم على ضوئها الارتقاء بمستوى الرياضة على جميع الأصعدة، وضمان توسيع قاعدة ممارسيها في مختلف دول العالم، بما يدعم مسيرتها وحضورها في كبرى المحافل الرياضية المتنوعة.
وأشار المطوع إلى أن فتح المجال باستمرار لتعزيز التعاون مع الشركاء الرياضيين من شأنه تطوير الخبرات وإرساء ركائز جديدة في العمل الأولمبي، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بتفعيل الشراكات المتنوعة لمواكبة المستجدات على الساحة الرياضية والإسهام في إعداد تصورات بناءّة تغطي جميع الجوانب من واقع الإطلاع على التجارب الناجحة.
واستمع المطوع إلى نبذة عن أبرز البطولات المقبلة التي ينظمها الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، في إطار سعيه لمواصلة تطوير اللعبة وانتشارها بشكل أوسع حول العالم وإقبال العديد من الدول على تشكيل منتخبات خاصة فيها، إذ تتم حالياً مناقشة برامج التطوير والتعاون في كل من آسيا وأوقيانوسيا والتخطيط لها، كما يتم تنظيم برامج تطوير الأحداث الإقليمية مثل ألعاب جنوب شرق آسيا (2025 في تايلاند، 2027 في ماليزيا و2029 في سنغافورة)، بما يعزز مسيرة رياضة هوكي الجليد في المنطقة ويمنحها دفعة كبيرة.

الإمارات
دبي
اللجنة الأولمبية الوطنية
هوكي الجليد
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