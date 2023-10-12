زايد الكثيري يطمح لتحقيق إنجاز جديد في «إكستريم أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



تستضف أبوظبي النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1)، الفعالية المبتكرة والفريدة من نوعها في عالم الرياضات القتالية والجرابلينج، الجمعة المقبل في مبادلة أرينا، ويستقطب الحدث نخبة من ألمع نجوم الرياضات والفنون القتالية في العالم، يتقدمهم بطل الجو جيتسو زايد الكثيري، الحاصل على ذهبية الحزام الأسود في وزن 56 كجم بعد تفوقه على البرازيلي نيثانيال فرنانديز، ليكون أول إماراتي يحقق هذا الإنجاز في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو منذ انطلاقتها عام 2009.

وقال الكثيري في هذا الشأن: «تؤكد إنجازات الجو جيتسو التي حققناها الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضيين، والجهود الدؤوبة التي بذلها اتحاد الجو جيتسو لغرس ثقافة التميز والانتصار والعزيمة لدى اللاعبين، فضلاً عن تزويدنا بجميع الممكنات اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات».

ويواصل الكثيري تحضيراته وتدريباته لخوض هذه التجربة الفريدة، ويقول في هذا الصدد: «يسعدني تمثيل دولة الإمارات في هذه البطولة وأعتزم بذل قصارى جهدي لتحقيق نصر يتباهى به الإماراتيون أمام العالم أجمع. وأدعو جميع الإماراتيين إلى حضور المباريات وتشجيعي لأن وجودهم يعني لي الكثير وهتافاتهم تمدني بالدعم المعنوي خلال خوض النزالات».

ويعتقد الكثيري بأن خبرته الكبيرة في الجو جيتسو ومهاراته الفريدة ستساعده على خوض النزالات وفرض سيطرته على الجولات، حيث قال: «أخوض معسكراً تدريبياً منذ ستة أسابيع تحضيراً للمشاركة في البطولة، حيث أركز على التدرب داخل القفص لأجل محاكاة المباريات التي سأخوضها، وبعد البطولة سأواصل تدريباتي المعتادة على البساط استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للجو جيتسو. وأثق بأن خبراتي ومهاراتي وتدريباتي المتواصلة كافية لخوض المنافسات لأنها تركز في الواقع على المصارعة، وهو ما أبرع به».

وتميز الكثيري بمواجهة عدد كبير من أبطال الجو جيتسو العالميين في فئة الحزام الأسود والتغلب عليهم، ويطمح لمواجهة المزيد، حيث قال: «حصلت على الحزام الأسود في الجو جيتسو منذ عام تقريباً، وتمكنت من الفوز على جميع الخصوم الذين واجهتهم في نفس فئة وزني، وأتطلع لمواجهتي المرتقبة مع البطل البرتغالي تاليسون سواريز، لأنه اللاعب القوي الوحيد الذي لم أواجهه، ما يمثل قمة مبارياتي التي أتحمس لخوضها، وأدرك مدى ترقب الجمهور لهذ النزال».



تجربة مميزة

تقدم بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1) تجربة مميزة للمشجعين، وتوفر لهم فرصة لقاء أبطالهم المفضلين ومشاهدة تدريباتهم وسماع تجاربهم الخاصة. كما تتضمن الفعالية الاستثنائية تخصيص منطقة للمشجعين للاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية والمنافسات الشيقة وتجارب تناول المأكولات والمشروبات المميزة.