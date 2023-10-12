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الرياضة

«أبطال المستقبل».. تحدي الخيول في ضيافة نيوماركت

«أبطال المستقبل».. تحدي الخيول في ضيافة نيوماركت
12 أكتوبر 2023 15:31


عصام السيد (أبوظبي)


يستضيف مضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة «الجمعة»، فعاليات اليوم الأول لمهرجان دبي لأبطال المستقبل، ويقام الحدث الفريد في فعاليات الفروسية، الذي يعزز ريادة دبي في تنظيم الأحداث المهرجانية الكبرى المتعلقة بسباقات الخيل في مختلف أنحاء العالم، بمشاركة نخبة الخيول من مختلف دول العالم، ويشتمل اليوم الأول على 8 أشواط مثيرة.
خصصت الأشواط لنجوم مستقبل سباقات الخيل من عمر السنتين، تتقدمها خيول الإمارات التي ستواجه التحدي على مدار يومي المهرجان مع صفوة الجياد على الساحة الدولية، وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، المخصص للمهرات.
ويتصدر خيول الإمارات «دانس سيكونس» لجودلفين في سباق جودلفين لايف تايم كير او سو شارب ستيكس للفئة الثالثة في الشوط الثاني، على خلفية فوزها بفارق نصف طول من أول مشاركة في السباقات في جولاي كورس بنيوماركت، إلى جانب «ستار ميوزيك» لجابر عبد الله.
وتنافس «ديفويتد كوين» لجودلفين، و«لومير دأورو» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، في الشوط السادس على لقب جودلفين اندر ستارتر اوردر للمهرات المبتدئة، فيما تنافس «انشانتيد لايف» لجودلفين في الشوط السابع.
وتعود مهرتا الثلاث سنوات «سيلفر ليدي» و«فيل أوف شادوز» لجودلفين بسرعة إلى رولي مايل للمنافسة في نيوماركت بوني أكاديمي برايد ستيكس في الشوط الثامن، وسبق لهما الركض في حفل كامبريدج شاير بنهاية الشهر الماضي، ويمثل شادويل المهرة «مقدمة».

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بفارق 3 أطوال

استهلت «سيلفر ليدي»، سيرتها بالفوز في ذات المضمار أبريل الماضي، قبل أن تحل بالمركز الثالث في سباق ليستد في يورك، وخسرت بفارق إجمالي قدره ثلاثة أطوال حينما حلت بالمركز السادس بسباق روزماري ستيكس للفئة الثالثة.

الإمارات
دبي
الفروسية
مضمار نيوماركت
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