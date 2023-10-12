«المواجهة 45» بين «الأبيض» و«الأزرق»



سلطان آل علي (دبي)



يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم، أولى مبارياته الودية، في فترة التوقف، أمام شقيقه الكويتي، في استاد آل مكتوم بنادي النصر في الساعة الثامنة مساء اليوم «الخميس»، وتأتي المواجهة استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، وكأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل.

وإذا ما سردنا تاريخ اللقاءات الإماراتية الكويتية، شهد التاريخ 44 مواجهة رسمية ودية سابقة بين المنتخبين الشقيقين، ويظل التقارب حاضراً وبدرجة كبيرة، حيث حقق «الأبيض» الفوز في 16 مباراة، بينما حضر الفوز للكويت في 20 مباراة، في حين أنّ 8 مباريات انتهت بالتعادل، وعلى صعيد الأهداف، يبقى التفوق لـ «الأزرق» بـ77 هدفاً، مقابل 50 هدفاً لـ «الأبيض».

ولم يتمكن منتخب الإمارات من الفوز في آخر 4 لقاءات أمام الكويت، حيث خسر مرتين وتعادل مثلهما، وجاءت الخسارة في «خليجي 25» بالعراق، بداية العام الحالي، بنتيجة 1-0، إضافة إلى مباراة ودية عام 2018 بنتيجة 2-0، وحضر قبلها تعادلين في «خليجي» 23 و22 بنتيجة 0-0 و2-2 على التوالي.

ويعود الفوز الأخير لـ «الأبيض» إلى عام 2013 في «خليجي 21» في البحرين، حينها سجل أحمد خليل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 89 ضمن نصف نهائي البطولة التي تُوج بها منتخبنا.