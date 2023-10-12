مهرجان التحدي للجو جيتسو ينطلق في العين



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق، الجمعة، الجولة الرابعة والأخيرة من مهرجان التحدي للجو جيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من 4 إلى 17 عاماً، وتستمر فعالياته حتى الأحد، في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمدينة العين، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

وتنطلق البطولة الجمعة بمنافسات فئات الأطفال 1، و2، و3، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي، بمنافسات البراعم والأشبال والناشئات من فئة الفتيات، وتختتم يوم الأحد بمنافسات البنين من فئات الأشبال والناشئين.

وحقّق مهرجان التحدي للجو جيتسو في نسخه الثلاث الماضية التي أقيمت خلال العام الجاري نجاحاً غير مسبوق على صعيد المشاركة المجتمعية، ورسّخ موقعه أحد فعاليات الاتحاد المهمة والاستراتيجية التي تركّز على شريحة البراعم والصغار، والكشف عن المواهب التي تمثل مستقبل الرياضة، وصقل مواهبها، ومساعدتها على التطور والنمو والتحول من الهواية إلى الاحتراف.

وعلى هامش منافسات البطولة، يوفر المهرجان تجربة ترفيهية متكاملة للأسر والعائلات التي تتوافد من جميع مناطق الدولة لمؤازرة أبنائها خلال المنافسات، ولقضاء أوقات قيمة حافلة بالأنشطة التفاعلية ضمن أجواء مفعمة بالحماس والتشويق.

وخصص الاتحاد مكافآت وجوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الأولى، حرصاً على تقدير وتكريم المشاركين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم على البساط.

وقال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «يمثل مهرجان التحدي للجو جيتسو فعالية مجتمعية ورياضية نموذجية، تجتمع فيها العائلات والأسر التي يشارك أبناؤها وبناتها في المنافسات، ضمن أجواء رائعة من الحماس والتشويق على مدى ثلاثة أيام».

وأضاف: «بالنظر إلى القيمة الفنية لبطولات التحدي، أسهمت المنافسات في تحقيق استراتيجية الاتحاد على صعيد توسيع انتشار الرياضة، وزيادة قاعدة الممارسين، لا سيما من فئات البراعم والأطفال التي تشكل أهم قاعدة لمستقبل الرياضة».

وقال إبراهيم الحوسني مدرب منتخب الناشئين: «تشكل بطولة التحدي للجو جيتسو المحطة الأخيرة التي تسبق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، مطلع نوفمبر المقبل، لذا فهي تمثل أهمية كبيرة للأندية والأكاديميات، حيث ينتسب إليها عدد كبير من البراعم والصغار والناشئين الذين يستعدون بقوة للمشاركة في مهرجان أبوظبي العالمي للصغار، وبطولة أبوظبي العالمية للشباب في الجو جيتسو».

وقال حمدان الريسي من عُمان، إن بطولة التحدي للجو جيتسو، شكّلت نقطة الانطلاق لابنه لممارسة الرياضة والتعلق بها، والمشاركة المنتظمة في كل البطولات المخصصة للبراعم والصغار».

وأضاف: «أسهمت رياضة الجو جيتسو في إكساب ولدي مجموعة من القيم والصفات القيادية، فأصبح أكثر التزاماً وتحملاً للمسؤولية وثقة بالنفس، والأهم من ذلك ابتعاده عن الأجهزة اللوحية والألعاب الإلكترونية».