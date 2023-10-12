سليمان النقبي: البطائح «رقم صعب» ونملك «شخصية قوية»

علي معالي (الشارقة)



أكد سليمان بن دابل النقبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم، مشرف الفريق الأول، أن «الراقي» سيكون الرقم الصعب في نسخة 2023-2024 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد الظهور المميز حتى الآن بعد مرور 5 جولات، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية محددة يسير عليها النادي بالتعاون مع المدرب الروماني ميريل رادوي.

قال سليمان النقبي: «يمتلك البطائح هذا الموسم شخصية جيدة في المباريات، حتى تلك التي خسرناها قدمنا أداءً مقنعاً بشهادة الجميع، وراضون تماماً عن النقاط الـ 7، التي حققناها من أصل 5 مباريات، وإن فترة التوقف الدولية الحالية فرصة لالتقاط الأنفاس ومعالجة الأخطاء الواردة في مجال اللعبة، وإن لدينا مدرباً يقرأ فريقه والمنافسين بشكل جيد، وهناك تفاهم كبير بين كافة منظومة اللعبة بين جدران النادي».

وأضاف: «أجانب الفريق قدموا مستوى مميزاً حتى الآن، وجميعهم إضافة مناسبة وكل لاعب له قدرات وإمكانات عالية في مركزه، ليس هذا فحسب، بل الاختيارات لهذه العناصر، سواء الأجانب أو المحليين، جاءت بعناية فائقة من خلال لجنة فنية تعاونت بشكل مميز مع المدرب من أجل وجود عناصر تخدم مصلحة الفريق في المقام الأول، وأنه أيضاً تم اختيار لاعبين مقيمين على مستوى ويقدمون مباريات جيدة في كافة المراكز، ومنهم عناصر جديدة على الفريق مثل أوليفيرا ومن العناصر القديمة سيكو بابا، ولهم دور مؤثر في خطوات الفريق حتى الآن بالدوري».

وقال سليمان النقبي: «مع عودة الفريق للتدريبات بعد راحة 5 أيام، ستكون هناك مباراة ودية، إضافة إلى تدريبات مكثفة للحفاظ على المستوى الفني والبدني للاعبين، وهناك تفهم كامل للمرحلة الحالية والمستقبلية، وأن وجود أحمد خليل لا يشكل عبئاً علينا، كونه لاعباً كبيراً، ودوره مهم مع الفريق داخل وخارج الملعب، ونحن نقدر لهذا اللاعب ما يقدمه وننتظر منه المزيد، خاصة بعد أول ظهور إيجابي له أمام خورفكان».

وأشاد مشرف الفريق بما يقدمه رادوي، قائلاً: «هناك انسجام بينه وبين كافة عناصر الفريق، ومع الجهازين الفني والإداري، وهو ما جعلنا نظهر بمستوى يدفعنا إلى التفاؤل بما هو قادم من مباريات، والعمل الحالي بالنادي ثمرة جهد إدارات تعاقبت على هذه المسؤولية، سواء من يتواجد حالياً، وكذلك السابقين لخدمة النادي في المقام الأول».

وكان البطائح قد حقق مفاجأة في بداية الموسم بالفوز على الوحدة 2-1، وعلى خورفكان 3-1 في الجولة الخامسة، وبين هاتين الجولتين خسر من فريقين كبيرين وهما شباب الأهلي والجزيرة، وحقق التعادل السلبي في مباراة اتحاد كلباء، ويحتل المركز السابع مناصفة مع بني ياس واتحاد كلباء بنفس الرصيد (7 نقاط)، ويستعد الفريق لمباراة عجمان في الجولة السادسة والمقرر لها 27 أكتوبر على استاد خالد بن محمد بالشارقة، وهي المباراة الثانية على التوالي التي ستقام على نفس الملعب.