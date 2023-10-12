تير شتيجن يكشف عن أحلامه في «يورو 2024»

فوكسبورو (د ب أ)



يأمل الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسباني، في أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب بلاده خلال كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024».

وأبدى تير شتيجن رغبته في أن يتولى حراسة عرين «الماكينات» في البطولة القارية، التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل، حتى في حال جاهزية الحارس الأساسي مانويل نوير، الغائب عن الملاعب حاليا بداعي الإصابة، للمشاركة في المسابقة.

وأصبح تير شتيجن هو الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا منذ تعرض نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، لكسر في الساق في ديسمبر الماضي، ليغيب على إثرها عن الملاعب منذ ذلك الحين، لكنه عاد بالفعل للتدريبات، فيما لم يحدد النادي البافاري موعداً محدداً لعودته إلى «المستطيل الأخضر».

وقال تير شتيجن في مقابلة مع شبكة «سكاي» التلفزيونية، قبل المباراة الودية للمنتخب الألماني ضد نظيره الأميركي «السبت»: «إنها واحدة من أكبر المنافسات التي يمكن أن تقام في بلدك، سأفعل كل ما بوسعي لأكون في أفضل حالاتي من أجل تلك البطولة».

كان تير شتيجن دائماً تحت ظل نوير، ورغم أنه كان متوقعاً بشكل كبير أن يصبح الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في كأس العالم بروسيا عام 2018، بعد ابتعاد نوير عن الملاعب فترة طويلة بداعي الإصابة، إلا أن يواخيم لوف، المدير الفني إنذاك لمنتخب «الماكينات» قرر الاعتماد على حارس البايرن عقب تعافيه قبل وقت قصير من انطلاق المونديال. وأعرب حارس برشلونة عن أمله في أن يصبح في أفضل حالاته بحلول بدء منافسات «يورو 2024» في يونيو القادم، حيث قال «أتمنى أن أكون قدمت أداءً جيداً، حينما يأتي موعد افتتاح البطولة، في كل مباراة، في كل ثانية، هناك صعود وهبوط في مستوى كل لاعب كرة قدم، لكني آمل أن أعمل على تحسين أدائي خلال الموسم، وأن يصبح بمقدوري دائماً الحفاظ على التركيز».

ولا يريد تير شتيجن أن يتشتت انتباهه بسبب عودة نوير الوشيكة، قائلاً «أدائي لا يعتمد على الآخرين، أعتقد أنني لعبت دائماً على مستوى عالٍ للغاية خلال السنوات القليلة الماضية».