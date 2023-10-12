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الرياضة

«سباق الهدافين» يعزف لحن «السلم الرباعي»

«سباق الهدافين» يعزف لحن «السلم الرباعي»
12 أكتوبر 2023 19:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يشهد السباق على صدارة هدافي «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الحالي 2023- 3024، ودوري الدرجة الأولى بالتوازي، عزفاً مشتركاً على «السلم الرباعي»، في ظل تساوي 7 لاعبين برصيد 4 أهداف في المسابقتين بنهاية «الجولة الخامسة».
وبدا من اللافت تصدر «المهاجم الأجنبي» لواجهة سباق الهدافين في «دوري المحترفين»، ودوري الأولى، حيث شمل صراع الصدارة في «أدنوك للمحترفين»، الخماسي لابا كودجو المهاجم التوجولي لفريق نادي العين، والمغربي وليد آزارو لاعب عجمان، البرازيلي كايو لوكاس نجم الشارقة، والفرنسي يوسف نيكتيه مهاجم بني ياس، والسويسري هاريس سيفروفيتش مهاجم الوصل.
في المقابل يتصدر قائمة الهدافين في «دوري الأولى»، الثنائي الإنجليزي توناني أفوبي مهاجم الظفرة، والبرايلي أديلتون جونيور مهاجم فريق العربي، ولكلٍ 4 أهداف بنهاية الجولة الخامسة.
وتوج لابا كودجو بلقب هداف «دوري المحترفين» في آخر موسمين على التوالي برصيد 26 هدفاً في 2021- 2022، و28 هدفاً في الموسم الماضي 2022- 2023، في الوقت الذي نال فيه البزرايلي دياجودا سيلفا مهاجم الظفرة الحالي لقب الهداف في دوري الأولى على مدار ثلاثة مواسم، وهو يحتل حالياً المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف.
ووصل إجمالي الأهداف المسجلة في «دوري أدنوك للمحترفين»، للموسم الحالي 2023- 2024 إلى 122 هدفاً في 35 مباراة بنهاية الجولة الخامسة، بمعدل 3.49 هدفاً في المباراة، فيما بلغ إجمالي أهداف دوري الدرجة الأولى إلى 115 هدفاً في 40 مباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
لابا كودجو
العين
وليد أزارو
عجمان
كايو لوكاس
الشارقة
بني ياس
الوصل
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