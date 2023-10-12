الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن ينطلق اليوم

مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن ينطلق اليوم
13 أكتوبر 2023 01:44

عبدالله عامر (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«التسامح» تعرض تجربتها في الأخوة الإنسانية بكازاخستان
حمدان بن زايد يشهد جانباً من تمرين «براكة الإمارات 2023»

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن، ويقام على مدار ثلاثة أيام، بميدان سباق الهجن بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.
ويشمل المهرجان إقامة 90 شوطاً في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع، وخصصت اللجنة المنظمة إجمالي 24 رمزاً في أشواط المهرجان، منها 8 رموز في كل فئة، إضافة إلى الجوائز المالية القيمة.
وتدشن فئة الحقايق أشواط المهرجان، اليوم، حيث تأتي البداية في الفترة الصباحية بإقامة 20 شوطاً، تركض خلالها المطايا لمسافة 3 كيلومترات للحقايق الأبكار والجعدان، ويحصل الفائز بلقب كل شوط على جائزة مالية قدرها 30 ألف درهم، وجوائز مالية حتى المركز العاشر.
وتتركز أنظار محبي وعشاق الهجن على منافسات الفترة المسائية التي تشهد الصراع على 8 رموز، عبر 15 شوطاً خصصتها اللجنة المنظمة، حيث البداية مع الشوط الرئيس المفتوح للأبكار وجائزته كأس ونصف مليون درهم، بينما خصص الشوط الثاني للجعدان المفتوح وجائزته بندقية و400 ألف درهم، أما الشوط الثالث فخصص للحقايق الأبكار من فئة الإنتاج التي تحظى باهتمام كبير وجائزته كأس، إضافة إلى نصف مليون درهم، والشوط الرابع للجعدان الإنتاج وجائزته شداد و400 ألف درهم.
وتشهد الأشواط من الخامس وحتى الثامن منافسة على رموز الحقايق الأبكار والجعدان المحليات المفتوح والإنتاج، ويحصل الفائزين على الرمز، إضافة إلى الجائزة المالية المخصصة ما بين 500 و400 ألف درهم، بينما يحصل أصحاب المراكز في أشواط الرموز على جوائز مالية تتراوح بين 250 ألفاً و50 ألف درهم
وخصصت اللجنة المنظمة 30 شوطاً لفئة اللقايا التي تقام غداً، السبت، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً، لمسافة 4 كيلومترات، تتنافس خلالها المطايا على نيل الناموس للقايا الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات.
أما الفترة المسائية فتشهد إقامة 10 أشواط، وتتنافس المطايا في الأشواط الثمانية الأولى على رموز سن اللقايا الكأس والبندقية والشداد، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح بين 500 و400 ألف درهم لأصحاب المراكز الأولى، وصولاً إلى 30 ألف درهم لأصحاب المركز الخامس في كل شوط.
25 شوطا للإيذاع
يختتم المهرجان بعد غد الأحد بمنافسات سن الإيذاع عبر 25 شوطاً، 15 في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية، منها 8 أشواط للرموز.

الظفرة
محمد بن زايد
حمدان بن زايد
بلدية الظفرة
مهرجان الظفرة
آخر الأخبار
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
الرياضة
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
اليوم 15:00
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
الرياضة
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
اليوم 14:57
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©