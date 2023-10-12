مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن ينطلق اليوم

عبدالله عامر (أبوظبي)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن، ويقام على مدار ثلاثة أيام، بميدان سباق الهجن بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ويشمل المهرجان إقامة 90 شوطاً في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع، وخصصت اللجنة المنظمة إجمالي 24 رمزاً في أشواط المهرجان، منها 8 رموز في كل فئة، إضافة إلى الجوائز المالية القيمة.

وتدشن فئة الحقايق أشواط المهرجان، اليوم، حيث تأتي البداية في الفترة الصباحية بإقامة 20 شوطاً، تركض خلالها المطايا لمسافة 3 كيلومترات للحقايق الأبكار والجعدان، ويحصل الفائز بلقب كل شوط على جائزة مالية قدرها 30 ألف درهم، وجوائز مالية حتى المركز العاشر.

وتتركز أنظار محبي وعشاق الهجن على منافسات الفترة المسائية التي تشهد الصراع على 8 رموز، عبر 15 شوطاً خصصتها اللجنة المنظمة، حيث البداية مع الشوط الرئيس المفتوح للأبكار وجائزته كأس ونصف مليون درهم، بينما خصص الشوط الثاني للجعدان المفتوح وجائزته بندقية و400 ألف درهم، أما الشوط الثالث فخصص للحقايق الأبكار من فئة الإنتاج التي تحظى باهتمام كبير وجائزته كأس، إضافة إلى نصف مليون درهم، والشوط الرابع للجعدان الإنتاج وجائزته شداد و400 ألف درهم.

وتشهد الأشواط من الخامس وحتى الثامن منافسة على رموز الحقايق الأبكار والجعدان المحليات المفتوح والإنتاج، ويحصل الفائزين على الرمز، إضافة إلى الجائزة المالية المخصصة ما بين 500 و400 ألف درهم، بينما يحصل أصحاب المراكز في أشواط الرموز على جوائز مالية تتراوح بين 250 ألفاً و50 ألف درهم

وخصصت اللجنة المنظمة 30 شوطاً لفئة اللقايا التي تقام غداً، السبت، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً، لمسافة 4 كيلومترات، تتنافس خلالها المطايا على نيل الناموس للقايا الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات.

أما الفترة المسائية فتشهد إقامة 10 أشواط، وتتنافس المطايا في الأشواط الثمانية الأولى على رموز سن اللقايا الكأس والبندقية والشداد، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح بين 500 و400 ألف درهم لأصحاب المراكز الأولى، وصولاً إلى 30 ألف درهم لأصحاب المركز الخامس في كل شوط.

25 شوطا للإيذاع

يختتم المهرجان بعد غد الأحد بمنافسات سن الإيذاع عبر 25 شوطاً، 15 في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية، منها 8 أشواط للرموز.