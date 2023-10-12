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الرياضة

منتخب مصر يتخطى زامبيا في الدقيقة الـ 94

حمدي فتحي أحرز هدف مصر في الدقائق الأخيرة (تصوير: عادل النعيمي)
12 أكتوبر 2023 23:40

العين (الاتحاد)

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حقق منتخب مصر فوزاً صعباً على زامبيا، بهدف أحرزه حمدي فتحي في الدقيقة الـ 94، في مباراة ودية دولية باستاد هزاع بن زايد بالعين، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.  جاءت التجربة قوية لـ«الفراعنة»، بقيادة النجم محمد صلاح. ويخوض المنتخب المصري مباراة ودية دولية ثانية في ضيافة الملعب نفسه مع الجزائر الاثنين المقبل، في إطار المعسكر الذي يقيمه «الفراعنة» بمدينة العين.
ضغط منتخب مصر من البداية، وأطلق حمدي فتحي أول كرة قوية تصدى لها حارس زامبيا، لعب الفريقان بطريقة واحدة 4- 3- 3، وحاول وسط كل منهما السيطرة على منطقة المناورات، وكانت نسبة التمريرات الخاطئة من جانب مصر كثيرة ومتنوعة في مراكز الملعب.
وبعد هجمة الدقائق الأولى ابتعد «الفراعنة» عن تهديد مرمى المنافس، في الوقت الذي كانت فيه هجمات خاطفة لزامبيا، وأنقذ محمد الشناوي حارس مصر انفراداً لزامبيا في 20 دقيقة من أمام المهاجم جونيور ساكالا المحترف في الفيحاء السعودي، وظهر تريزيجيه في الدقيقة 30 دقيقة، من خلال «تصويبة» قوية تصدى لها الحارس. ورغم سيطرة «الفراعنة» على الشوط الأول، فإن الفاعلية الهجومية لم تكن بالشكل المطلوب، وغابت الخطورة من «الثنائي» محمد صلاح ومصطفى محمد.
لم يتغير الحال في بداية الشوط الثاني، حتى جاءت الدقيقة الـ 53، عندما انطلق مروان عطية وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر، وفي الدقيقة الـ 60، سدد تريزيجيه أنشط وأفضل لاعبي مصر كرة رأسية من تمريرة زيزو «السحرية» تصدت لها العارضة.
وضغط المنتخب المصري بكل قوته، حتى نجح حمدي فتحي في تسجيل الهدف الوحيد بتمريرة من زيزو.

منتخب مصر
زامبيا
كأس أمم أفريقيا
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