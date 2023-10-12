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الرياضة

«الدراجات المائية» على كاسر الأمواج الأحد

«الدراجات المائية» على كاسر الأمواج الأحد
13 أكتوبر 2023 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق منافسات ماراثون الإمارات للدراجات المائية، الأحد المقبل، على شاطئ كاسر الأمواج في أبوظبي، ويضم السباق 3 فئات هي: «جالس محترفين»، «واقف محترفين»، و«المخضرمين». وتقام المنافسات تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن أجندة الموسم للنادي. وتحمل المنافسات أهمية خاصة للمتسابقين، كونها سباق قدرة وتحمل، وتقدم فرصة قيادة الدراجة من ساعة ونصف الساعة، إلى ساعتين، عبر مسار محدد مسبقاً. وقال ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي: السباقات تعزز القدرة على الصبر والتحمل واخترنا الفترة المسائية لإقامة السباق، لإعطاء المشاركين فرصة أكبر للوصول إلى السرعات الأعلى.

الدراجات المائية
ماراثون الإمارات للدراجات المائية
كاسر الأمواج
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