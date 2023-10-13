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الرياضة

100 اتحاد يدعم استضافة السعودية لـ «مونديال 2034»

100 اتحاد يدعم استضافة السعودية لـ «مونديال 2034»
13 أكتوبر 2023 08:24

 
الرياض (د ب أ)


وصل عدد الاتحادات التي أكدت دعمها لترشيح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم. إلى أكثر من 100 اتحاد أهلي حتى مساء الخميس. 

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ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة المونديال، وكان الاتحاد السعودي أعلن يوم الاثنين الماضي، عن إرسال خطاب طلب ترشح السعودية الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034، إلى الاتحاد الدولي «الفيفا».
وأعلنت السعودية في 4 أكتوبر الجاري عن نية الترشح لاستضافة «نسخة 2034» من الحدث الكروي العالمي.
وانضمت 5 اتحادات أهلية لكرة القدم خلال الساعات الماضية لقائمة الاتحادات الداعمة لطلب المملكة استضافة «مونديال 2034»، هي الصين تايبيه بالإضافة إلى كل من سيراليون، مالي، سيشيل وجزر الكايمن، ليتخطى حاجز الاتحادات المؤيدة إلى أكثر من 100 اتحاد أهلي.
وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، أكد أن إعلان نية الترشح يعد لحظة مهمة تواكب التطور الذي تعيشه السعودية، وتجسد شغف الشعب السعودي بكرة القدم، وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة، من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي.

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