«الماتادور» يثأر من أسكتلندا

إشبيلية (أ ف ب)



أخفق المنتخب الأسكتلندي في حسم تأهله إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم، المقررة في ألمانيا خلال الصيف المقبل، وذلك بعد خسارته أمام مضيفه إسبانيا 0-2، ضمن الجولة السادسة من المجموعة الأولى.

وسجّل هدفي المنتخب الإسباني، المهاجم ألفارو موراتا «74» والبديل أويهان سانسيت «86».

ويخوض المنتخب الأسكتلندي بقيادة المدرب ستيف كلارك تصفيات مثالية، ما جعله على بعد نقطة واحدة من حسم تأهله إلى النهائيات للمرة الثانية توالياً والرابعة في تاريخه، إلا أن خسارته من المنتخب الإسباني أرجأت حسم بطاقة العبور، بحيث يتأهل إلى النهائيات بطل ووصيف كل من المجموعات العشر، إضافة الى ألمانيا المضيفة، وثلاثة منتخبات عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.

وفاز المنتخب الأسكتلندي بجميع مبارياته الخمس الأولى، إحداها على إسبانيا بالذات 2-0 في الجولة الثانية بفضل «ثنائية» لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي سكوت ماكتوميني، ليثأر الإسبان لخسارتهم الأخيرة، ويقلّصوا الفارق الى ثلاث نقاط مع أسكتلندا المتصدرة التي تملك 15 نقطة، علما أنّ الأخيرة خاضت مباراة أكثر.

وصادفت المباراة بين إسبانيا وأسكتلندا بعد فوز الأول بحق استضافة مونديال 2030 بصحبة المغرب والبرتغال، والثانية بحق استضافة كأس أوروبا 2028 بصحبة إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

وضمن المجموعة ذاتها، قاد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إرلينج هالاند النرويج إلى فوز كبير على حساب قبرص برباعية، وسجّل هالاند هدفين «65 و72»، بعدما كان ألكسندر سورلوث افتتح التسجيل «33»، قبل أن يحرز فريدريك أورسنين الرابع «81».

وتحتل النرويج المركز الثالث برصيد 10 نقاط من ست مباريات.

من جهة أخرى، ثأرت تركيا لخسارتها من كرواتيا ذهاباً بثنائية ماتيو كوفاتسيتش، وخرجت منتصرة 1-صفر خارج أرضها ضمن المجموعة الرابعة، وسجّل هدف المباراة الوحيد باريس ييلماز «30».

وتتصدر تركيا ترتيب المجموعة بـ 13 نقطة أمام كرواتيا «10 مع مباراة أقل»، فيما أهدرت أرمينيا الثالثة «7» فرصة ذهبية للاستفادة من خسارة الكروات، إثر خسارتها الكبيرة أمام مضيفتها لاتفيا بنتيجة 0-2، علماً أن الأخيرة فقدت حظوظها باحتلال أحد المركزين الأولين.

وواصلت ألبانيا عروضها النارية في التصفيات الحالية، واقتربت من حسم تأهلها إلى النهائيات، بعد فوزها العريض على جمهورية التشيك 3-0.

وسجّل أهداف المنتخب الألباني كل من جاسر أساني «9» وتولانت سيفيري «51 و73».

وعززت ألبانيا صدارتها للمجموعة بـ 13 نقطة بفارق 4 نقاط عن بولندا الثانية «9»، والتي تغلبت على جزر الفارو 2-0، فيما تحتل التشيك المركز الثالث، بالتساوي مع مولدوفا «8 نقاط من 5 مباريات».

وفي المجموعة التاسعة، أهدرت رومانيا فرصة الارتقاء إلى الصدارة مؤقتاً وسط معركة مستمرة على حسم أول بطاقتين، وذلك بعد تعادلها السلبي أمام مضيفتها بيلاروس،

وتتصدر سويسرا المجموعة بـ 14 نقطة من ست مباريات أمام رومانيا «13 من 7»، وإسرائيل الثالثة «11 من 6».