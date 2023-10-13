روني يحلم بـ «البريميرليج»



لندن (رويترز)



قال وين روني مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، إن طموحه الرئيسي مع برمنجهام سيتي، هو إعادة الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى روني تدريب برمنجهام، ويحتل النادي، المملوك جزئياً لأسطورة كرة القدم الأميركية السابق توم برادي، المركز السادس في دوري الدرجة الثانية برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، وآخر مرة لعب فيها في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت في 2011.

وقال روني في مؤتمر صحفي «هدفي وهدف النادي هو إعادة الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز».

وبعد توقيع عقد مدته ثلاث سنوات ونصف مع برمنجهام، قال روني إنه يأمل أن يتمكن من التركيز على تطوير اللاعبين الشبان، وهو أمر نادراً ما أتيحت له الفرصة للقيام به.

وتولى روني المسؤولية خلفاً لجون يوستاس بعد استقالته الأسبوع الماضي من تدريب دي.سي يونايتد المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين، بعد غيابه عن الأدوار الإقصائية للعام الرابع توالياً.

وأضاف روني «تتمثل مهمتي في إعداد فريق تستمتع به الجماهير وتسانده، وأنا جاهز لهذه المهمة، واعتبرها شرفاً كبيراً بالنسبة لي».

ويلعب الفريق خارج أرضه أمام ميدلسبره 21 أكتوبر.