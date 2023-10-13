تونالي وزانيولو «قيد التحقيق»



روما (رويترز)

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إن الثنائي الدولي ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو غادرا معسكر المنتخب، بعد طلبهما في تحقيق للشرطة.

وأبلغ الادعاء في تورينو اللاعبين بأنهما قيد التحقيق، خلال وجودهما في مركز تدريب المنتخب الوطني في كوفيرتشانو، قبل مباراتي مالطا وإنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا.

ولم يحدد الاتحاد الإيطالي طبيعة هذا التحقيق، لكنه قال إنه تم السماح لثنائي الوسط بالعودة إلى المنزل لأن الاتحاد يعتقد أنهما ليسا في الحالة المناسبة لخوض المباريات المقبلة.

وقال ممثلو الادعاء في تورينو إنهم يحققون مع لاعب كرة قدم إيطالي آخر «نيكولو فاجيولي» بسبب أنشطة مراهنة غير قانونية.

وقال مصدر قريب من الأمر إن مكتب المدعي العام بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم ينظر أيضا في قضية فاجيولي.

ويواجه أي لاعب تثبت إدانته بالمراهنة على مباريات كرة القدم خطر الإيقاف لثلاث سنوات على الأقل وغرامة لا تقل عن 25 ألف يورو «26517.50 دولار» بموجب قواعد الاتحاد الإيطالي.

ويلعب كل من تونالي وزانيولو في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانضم تونالي «23 عاماً» إلى نيوكاسل يونايتد من ميلان في يوليو، بينما تعاقد أستون فيلا مع زانيولو «24 عاماً» على سبيل الإعارة من جالطة سراي في أغسطس.