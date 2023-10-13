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الأرجنتين تفوز بفارق نقطتين في ليلة حضر فيها ميسي وغاب فيها ميسي

الأرجنتين تفوز بفارق نقطتين في ليلة حضر فيها ميسي وغاب فيها ميسي
13 أكتوبر 2023 10:33


كويابا (أ ف ب)
واصل المنتخب الارجنتيني انتصاراته في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم، بفوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه الباراجواي 1-0، فيما اهدرت البرازيل اول نقطتين بتعثرها على ارضها أمام فنزويلا 1-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
وانفردت الارجنتين، بطلة مونديال قطر، بقيادة نجمها ليونيل ميسي الذي جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الشوط الثاني، بصدارة المجموعة المشتركة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بفارق نقطتين عن البرازيل و4 عن كولومبيا التي تعادلت مع الأورجواي 2-2.
وعلى ملعب مونومنتال في العاصمة بوينوس أيرس، سجل المدافع المخضرم نيكولاس أوتامندي هدف الفوز في الدقيقة الثالثة بتسديدة اكروباتية «على الطاير» بعد ركلة ركنية نفذها لاعب وسط أتلتيكو مدريد رودريجو دي بول الذي كاد يضاعف النتيجة قبل 3 دقائق من صافرة نهاية الشوط الاول، إلا أن القائم تصدى لتسديدته.
وحلّ ميسي في الدقيقة 53 بدلاً من خوليان ألفاريس الذي دفع به المدرب ليونيل سكالوني إلى جانب لاوتارو مارتينيس في الهجوم، إلا أن حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات فشل في هز الشباك بعدما وقفت الخشبات سداً منيعاً بوجهه مرتين، بداية بعد ركلة ركنية نفذها من الجهة اليمنى مباشرة نحو المرمى وثم بعد ركلة حرة من امام منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
وعلى ملعب بانتانال في كويابا، صعقت فنزويلا مضيفتها البرازيل بهدف التعادل في الدقيقة 85 عبر إدوارد بيلو، رداً على هدف التقدم من جابريال ماجاليش بعد ركلة ركنية نفذها نيمار (50).
ولم يسبق للبرازيل أن خسرت أمام فنزويلا في مباراة رسمية، في حين فشلت في الفوز عليها مرة واحدة فقط ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وكان ذلك في عام 2009، وفازت الإكوادور على مضيفتها بوليفيا 2-1، وتشيلي على ضيفتها البيرو 2-0. 

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