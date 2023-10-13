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بالصور.. تعرف على «أصغر هدف» في أميركا الجنوبية!

بالصور.. تعرف على «أصغر هدف» في أميركا الجنوبية!
13 أكتوبر 2023 11:20

 

لاباز (أ ف ب)
أصبح لاعب الوسط الإكوادوري كندري بايس أصغر مسجّل في تاريخ تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في كرة القدم، بعدما هزّ شباك بوليفيا في لاباز وهو بعمر السادسة عشرة وستة أشهر، حيث قال بعد فوز بلاده 2-1 خارج أرضها في الجولة الثالثة من التصفيات «هذا أمر أساسي بالنسبة لنا وتسجيل هدف هنا هو امتياز لي ولمسيرتي».
افتتح لاعب نادي إندبندينتي ديل فالي التسجيل في الدقيقة 45، قبل ان يسجل زميله كيفن رودريجيس هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع.
حطّم الرقم القياسي في أميركا الجنوبية والذي كان يحمله الباراجوياني جوستافو نيفا ضد الإكوادور 24 سبتمبر 1989 عندما كان بعمر السابعة عشرة و10 أشهر. 

 

 

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