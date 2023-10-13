فيتوريا: كأس أفريقيا طموح «الفراعنة»

علي معالي (دبي)



وصف البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، مجموعة «الفراعنة» في بطولة أمم أفريقيا بالقوية، وقال: تضم المجموعة منتخبات تملك لاعبين متميزين، على رأسها غانا «المنافس الشرس» على اللقب، ولكننا جاهزون في كل الأحوال.

وأضاف: كرة القدم في قارة أفريقيا أصبحت قوية وسريعة، ويملك منتخبا موزامبيق والرأس الأخضر أكثر من لاعب في دوريات أوروبية مثل البرتغال، ومن يريد الفوز بلقب «القارة السمراء» يجب أن يكون مستعداً وجاهزاً لمواجهة منتخبات كبيرة وقوية.

وقال: سعيد ومحظوظ لامتلاكي لاعبين كباراً بمنتخب مصر، ولديهم الرغبة في حصد كأس أفريقيا، وأطمح إلى اللقب لإسعاد الجماهير المصرية.

أوقعت القرعة مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزامبيق والرأس الأخضر، وهي مجموعة متوازنة نسبياً بحسب رأي العديد من الخبراء المصريين، وهناك مفارقات غريبة بالمجموعة، حيث إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها منتخب مصر مع الرأس الأخضر في كأس الأمم، بينما سبق أن تواجه «الفراعنة» مع موزامبيق 5 مرات سابقة، منها 3 مباريات في أمم أفريقيا، ومباراتان في تصفيات كأس العالم، وانتهت جميعها بفوز مصر، والمنتخب الأكثر قوة وضراوة بالمجموعة، هو غانا، حيث لعب الفريقان معاً 26 مباراة، رجحت كفة مصر 13 مرة، مقابل 7 انتصارات لـ «النجوم السوداء»، والتعادل في 6 لقاءات.

وتستضيف كوت ديفوار النهائيات من 13 يناير إلى 11فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخباً، وأسفرت القرعة عن توزيعها إلى 6 مجموعات، هي كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو «الأولى»، مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزامبيق «الثانية»،

السنغال «حاملة اللقب»، الكاميرون، غينيا، جامبيا «الثالثة»، الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا «الرابعة»، تونس، مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا «الخامسة»، المغرب، جمهورية الكونغو الديموقراطية، زامبيا، تنزانيا «السادسة».

وانتزع منتخب مصر فوزاً ودياً دولياً صعباً على زامبيا، على استاد هزاع بن زايد، بهدف سجله حمدي فتحي في الدقيقة 94، خلال المعسكر الإعدادي الأخير قبل انطلاق تصفيات كأس العالم، ونهائيات الأمم الأفريقية، وهناك تجربة يوم الاثنين مع الجزائر.

وتحدث فيتوريا عن مباراة زامبيا، قائلاً: فوز مستحق في مباراة صعبة كما توقعتها، وطالبت اللاعبين بين الشوطين بتسريع الأداء والجدية بدرجة أكبر، وعملنا على اختراق دفاعات زامبيا بأكثر من طريقة ونجحنا في النهاية، وتحسن الأداء كثيراً في الشوط الثاني، وسنحت لنا العديد من الفرص، حتى جاء الهدف في توقيت صعب، ونتطور أكثر خلال الفترة المقبلة.