بول سكولز: بيلينجهام أفضل من رأت عيناي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى الإنجليزي «المخضرم» بول سكولز«أسطورة» وسط الملعب في «الجيل الذهبي» لمانشستر يونايتد، إعجابه الشديد بمواطنه الشاب جود بيلينجهام الذي يظهر من بداية الموسم بمستوى ولا أروع، مع ريال مدريد الإسباني، بعد أن كانت بدايته لاعباً محترفاً في برمنجهام سيتي، قبل أن ينتقل إلى بروسيا دورتموند الألماني، ويتألق هناك موسمين كاملين.

وقال سكولز«48 عاماً» في حديث إلى شبكة «تي إن تي سبورتس»، إن بيلينجهام أفضل لاعب وسط شاهدته عيناه على «المستطيل الأخضر» في مثل سنه.

وكشف سكولز الذي لعب لمانشستر يونايتد من 1993إلى 2013، النقاب عن أن الفتى الشاب «20 عاماً» اتخذ القرار السليم، عندما رفض التوقيع لـ «الشياطين الحمر» في بداية مسيرته الكروية.

وقال سكولز الذي لعب 499 مباراة مع «اليونايتد» سجل خلالها 107 أهداف، إن بيلينجهام بالقياس إلى صغر سنه، ومشواره القصير مع الكرة حتى الآن، قدم ما هو أفضل كثيراً من أي لاعب متوسط ميدان آخر، ليس في إنجلترا فقط، وإنما في أي مكان آخر.

وأضاف سكولز، الذي لعب لمنتخب «الأسود الثلاثة» 66 مباراة دولية، سجل خلالها 14هدفاً من 1997 إلى 2004: كنا «يقصد اليونايتد» قريبين جداً من توقيعه في بداياته، ولكنه فضل الذهاب إلى دورتموند، وكان ذلك أفضل شيء فعله، بالنظر إلى ما قدمه مع النادي الألماني طوال موسمين، وما يقدمه الآن مع ريال مدريد، وتألقه هجوماً ودفاعاً، وحصوله على لقب «رجل المباراة» في أكثر من مواجهة صعبة، واحتفاظه بلقب هداف «الليجا» حتى الآن.

وقال: كان قراراً شجاعاً جداً من بيلينجهام، ويكشف عن «شخصية قوية» لشاب يملك الكثير من الإرادة والتصميم والحافز، وكلها أمور تدفعه إلى تقديم أفضل ما لديه.

واختتم حديثه قائلاً: نعم هو لاعب محترف بحق، ويملك الكثير من الموهبة، إنه لا يصدق، وبحكم شخصيته القوية ومزاجه الكروي «العالي» لا يوجد شيء يشوُش عليه أو يربكه فيما يقدمه على أرض الملعب من إبداع.