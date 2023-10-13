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الرياضة

«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»

«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
13 أكتوبر 2023 14:09

 
فيصل النقبي (كلباء)

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عاد اتحاد كلباء إلى التدريبات، بعد راحة منحها الجهاز الفني بقيادة فرهاد مجيدي للاعبين، عقب انتهاء «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين».
ووضع المدرب بالاتفاق مع الإدارة «خطة متكاملة»، للاستفادة من التوقف، بخوض بعض «الوديات» مع فرق مختلفة، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين، بعد المستوى الجيد الذي قدمه «النمور» في آخر جولتين بالدوري.
وقدم اتحاد كلباء أداءً متميزاً مع الأسلوب الهجومي لمجيدي، بدليل الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة أمام خورفكان في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وعجمان وحتا في الدوري.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
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