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الرياضة

25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»

25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
13 أكتوبر 2023 14:18

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أعلنت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أسماء 25 لاعباً شاباً تحت 21 سنة الذين وصلوا إلى التصفية النهائية لاختيار أحدهم ليكون «الفتى الذهبي» لعام 2023، وأفضل لاعب في أوروبا، وكان السباق بدأ بمائة لاعب في يونيو الماضي، وانحصر في 25 لاعباً.
وتتخصص صحيفة «توتو سبورت» التي تأسست عام 1945، وتتمتع بمصداقية عالية، في نشر الأخبار والتقارير والتحقيقات الرياضية، وتعتبر من أبرز ثلاث صحف رياضية إيطالية، ومعها «لاجازيتا ديلوسبورت» و«كوريري يلو سبورت»، وبدأت الصحيفة في منح هذه الجائزة منذ 2003.
والمنافسة في نسخة هذا العام، تبدو شبه محسومة لمصلحة النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، وإن كانت تشهد نوعاً من المنافسة من جانب الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ والإسبانيين أليخاندرو بالدي ويامين لامال لاعبي برشلونة، وتشافي سيمونز لاعب لايبزج، وأنطونيو سيلفا لاعب بنفيكا.
غير أن موقع جول العالمي رجح كفة الإنجليزي بيلينجهام، وتوقع أن يحصل على نقاط أكثر بكثير من كل منافسيه، بحكم تألقه هذا العام مع الريال وإسهامه في تسجيل 10 أهداف، و3 تمريرات حاسمة، في 10 مباريات، بمختلف المسابقات.
وتضم قائمة الـ 25 شاباً بجانب جودي بيلينجهام، جمال موسيالا، كلاً من تشافي سيمونز «لايبزج»، أنطونيو سيلفا «بنفيكا»، أليخاندرو بالدي ولامين لامال «برشلونة»، فلوريان فايرتز «بايرليفركوزين»، بنيامين سيسكو «لايبزج»، جيورجيو سكالفيني «أتلانتا»، راسموس هويلاند «مانشستريونايتد»، ليفي كولويل «تشيلسي»، يوهان باكايوكو «أيندهوفن»، ميلوس كيرليز «بونثموث»، أرتو فيرميرن «رويال أنتويرب»، إيفان فيرجسون «برايتون»، لوكاس جورنادوس «رد بول سالزبورج»، وارين زائير إيمري «باريس سان جيرمان»، عثمان ديو ماندي «سبورتنج لشبونة»، أرنو مارتينيز«جيرونا»، ماتيس تل «بايرن ميونيخ»، إندي ديوف «لانس»، أردا جولر «ريال مدريد»، بلال الخنوس «جينك»، مارتن باتورينا «دينامو زغرب»، وأخيراً خوان نيفيز «بنفيكا».
وتُعتبر فرنسا أكثر دولة ممثلة في القائمة، حيث يوجد لها 4 لاعبين هم زائير إيمري «سان جيرمان» وإندي ديوف «لانس» وماتياس تل «بايرن ميونيخ» ولوكاس جونار دوس «سالزبورج»، أما على مستوى الأندية، يتساوى ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ ولايبزج وبنفيكا، في وجود لاعبين لكل منها في القائمة.

ريال مدريد
برشلونة
بايرن ميونيخ
جود بيلينجهام
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