18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد



رضا سليم (دبي)



تغادر بعثة منتخب كرة اليد، السبت، إلى الدوحة، للمشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، من 18 إلى 28 أكتوبر الجاري.

ويرأس البعثة ناصر الحمادي، أمين عام الاتحاد، وتضم خميس السويدي، مدير المنتخب، والجهاز الفني برئاسة المدرب الفرنسي برستوفاك، والطاقم المساعد، خالد أحمد، وطارق أحمد، ونور دمرجي، بالإضافة إلى 18 لاعباً، هم محمد إسماعيل، وسالم خلفان، وعادل محمد، وأحمد هلال، وراشد سعيد مبارك، وعبدالله خميس، وسيف الأنصاري، وراشد فرامرزي، وصالح جمعة، وهلال الضو، وإبراهيم سعيد، وصلاح بشير، وإبراهيم البلوشي، وطارق شاهين، ومرزوق أحمد، وسعود سليمان، ومحمد عبدالله، ومبارك عبدالله.

ويخوض منتخبنا مباراة ودية يوم الأحد أمام قطر، وهي «الودية الثالثة» في برنامج الإعداد، بعدما لعب مباراتين أمام عُمان، خسر الأولى، وفاز بالثانية.

ويبدأ منتخبنا مشوار التصفيات بمواجهة كوريا الجنوبية 18 أكتوبر، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم أيضاً قطر والسعودية والهند والصين، فيما يلعب مباراته الثانية 19 أكتوبر أمام الصين، ويحصل على راحة، ويعود للقاء قطر 21 أكتوبر، والسعودية 22 أكتوبر، والهند 24 أكتوبر، مع نهاية الدور الأول.

ووجَّه فيصل الطواش، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على دعمها للمنتخب، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد يقف خلف اللاعبين، والجهاز الفني، وهناك دعم معنوي كبير لهم، من أجل الظهور المشرف في تصفيات الأولمبياد رغم صعوبتها، خاصة أن المتصدر يحصل على بطاقة للأولمبياد، والوصيف يلعب في تصفيات أخرى مع منتخبات من خارج آسيا.

وأضاف: «المنتخب بدأ التجمع 21 سبتمبر الماضي، واستمرت المعسكرات حتى مساء الخميس، ولعب المنتخب مباراتين وديتين أمام عُمان، وظهر فارق المستوى، خاصة أنها الأولى للاعبين، منذ البطولة الآسيوية الأخيرة، وبالفعل تطور المستوى، ونلعب مباراة ودية أمام قطر، وبشكل عام هناك حالة من الرضا عن فترة الإعداد، خاصة مع التزام اللاعبين في التدريبات».

وأشار إلى أن طموح جميع المنتخبات الفوز، والحصول على بطاقة التأهل الأولمبية، ومنتخبنا لديه الطموح نفسه، ولكن في حال عدم تأهلنا نكمل المسيرة، استعداداً للبطولة الآسيوية الـ 21، والتي تقام بالبحرين في يناير 2024، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج، ونتعامل مع التصفيات الأولمبية، على أنها محطة إعداد قوية، ونكمل المسيرة نحو هدف التأهل إلى المونديال.