الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»



معتصم عبدالله (دبي)



يحفز طموح اللقب الأول على صعيد كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد صيام «عقد كامل»، منذ آخر تتويج موسم 2012- 2023، لاعبي الوصل في اللقاء المرتقب أمام ضيفه شباب الأهلي في الساعة السابعة مساء غد السبت، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم معقل «الأصفر» في ذهاب الدور النهائي.

ويلتقي الفريقان إياباً السبت المقبل، على صالة شباب الأهلي بالممزر، على أن يُحسم اللقب، حال التعادل، بالفوز في مباراة لكل فريق في الذهاب والإياب، بإقامة مواجهة فاصلة في الأسبوع التالي على صالة نادي النصر.

وقطع «الإمبراطور» و«الفرسان» مشواراً متميزاً، في الطريق إلى نهائي أول ألقاب موسم الطائرة 2023- 2024، بعدما تصدر «الأصفر» المجموعة الأولى في «الدور التمهيدي»، برصيد 6 نقاط، متفوقاً على بني ياس «الوصيف»، فيما حل الجزيرة ثالثاً برصيد 5 نقاط، مقابل «نقطة» للعين «الرابع»، في المقابل تصدر «الفرسان» المجموعة الثانية وله 8 نقاط، مقابل 6 نقاط لـ «البرتقالي» الوصيف، وحل «العميد» ثالثاً بأربع نقط، و«الإعصار» في المركز الأخير من دون رصيد.

وحجز الوصل مقعده في النهائي، بتفوقه على ضيفه عجمان 3-0 بالأشواط «25-21,25- 22,25- 19» في نصف النهائي، فيما تأهل «الفرسان» بتخطيه بني ياس 3-0 بالأشواط «25- 23,25- 20,25- 21».

وبعيداً عن أجواء النهائي، في مباراة «الديربي» المرتقبة، يلتقي في مباراة ثانية مساء غد السبت، عجمان وبني ياس في ذهاب مباراتي تحديد المركز الثالث، على صالة نادي عجمان، على أن تقام مباراة الإياب على صالة نادي بني ياس مساء السبت المقبل، وتحسم المنافسة على المركزين، حال التعادل بالفوز مباراة لكل فريق، بإقامة مباراة فاصلة على صالة نادي الوصل.