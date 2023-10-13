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الرياضة

كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك في ضيافة فرنسا

كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك في ضيافة فرنسا
13 أكتوبر 2023 15:30

 
عصام السيد (أبوظبي)

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يستضيف مضمار تاربس الفرنسي، يوم السبت، فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة المخصصة للخيول العربية الأصيلة، برعاية «النسخة 15» من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للخيول العربية الأصيلة، والترويج لتراث الإمارات.
وخصصت فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ـ فلير دافريل للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، والبالغ جائزته المالية 16 ألف يورو، بمشاركة نخبة من الخيول.
وأبرز الخيول المرشحة للفوز هو الجواد «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة سامي لي، والفرس «كوثر» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف شارل جوردين، وقيادة جاري سانشيز.
ويقام السباق الثاني على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فيردريك بوا لمسافة 2300 متر، البالغ جائزته المالية 12 ألف يورو، بمشاركة 8 خيول، أبرزها «شوف ذا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف أوليفر تريجودت، وقيادة انتوين ويرل، و«غافار دو بروجريه» لعون العيدروس، بإشراف كي بيلسون، وقيادة هوجو مويسان.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

مهرجان منصور بن زايد للخيول
كأس الوثبة
الخيول العربية الأصيلة
فرنسا
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