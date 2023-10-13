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الرياضة

250 ألف درهم جوائز دوري القفز بـ «أكاديمية بوذيب»

250 ألف درهم جوائز دوري القفز بـ «أكاديمية بوذيب»
13 أكتوبر 2023 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق السبت والأحد، على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى، في أكاديمية بوذيب للفروسية، بمنطقة الختم في أبوظبي، منافسات الأسبوع الثاني، في النسخة الثانية عشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية، ورعاية لونجين ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.
وبمنافسات الأسبوع الثاني، تبدأ أكاديمية بوذيب سلسلة منافساتها الموسمية لقفز الحواجز، بعد موسم صيفي حافل، كان خير معين لمواصلة الفرسان نشاطهم خلال فصل الصيف، حيث قدمت الأكاديمية خلاله 6 منافسات أسبوعية تنشيطية، ضمن رؤية شاملة لتطوير مستوى الفرسان وقدرات الخيول، وفق أفضل الممارسات، خلال فصل الصيف، والحد من توقفها، وهو ما بدأت في الظهور الإيجابي منذ الأسبوع الأول للدوري، في افتتاحية الموسم الجديد بميادين الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية.
وتشتمل المنافسات على 10 أشواط، معظمها بمواصفات المرحلتين الخاصة، ويتنافس فيها فرسان وفارسات قفز الحاجز من المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة فيها جوائز مجموعها 250 ألف درهم.
وتقام المنافسات على ميدانين، الأول «الرئيسي» للمنافسات التي جرى تصميم مساراتها بحواجز يبلغ ارتفاعها 120 سم، وحتى الارتفاع 140 سم، في حين تقام المنافسات الأربع والمخصصة لخيول القفز الصغيرة عمر «4 ـ 5» سنوات، والفرسان من فئتي الأشبال والمبتدئين، على أرضية الميدان الثاني، بمواصفات الجولة الواحدة، ومصممة مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين «80 ـ 115» سم.

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