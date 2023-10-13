«الفجيرة للفنون القتالية» يحصد 7 ميداليات في «عربية التايكواندو»

القاهرة (وام)



حصد نادي الفجيرة للفنون القتالية 7 ميداليات، خلال مشاركته في بطولة الأندية العربية الأولى للتايكواندو التي أقيمت في مصر، بواقع ذهبيتين، وأربع فضيات، وبرونزية، إضافة إلى كأس المركز الأول في ترتيب فرق البطولة للناشئين.

وأهدت إدارة النادي هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة الإماراتية، إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد اللتايكواندو.

وثمن نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، دعم سمو ولي عهد الفجيرة المستمر والرعاية الكريمة، والتي مكنت أبناء الإمارات من الوصول إلى منصات التتويج، وتحقيق هذا الإنجاز الأبرز للنادي، منذ إشهاره عام 2012.

وأكد أبو شاويش حرص النادي على استكشاف المواطنين ورعايتهم وتدريبهم بأفضل السبل العالمية، وفقاً لرؤية سموه، التي ترجمها إنجاز التايكواندو، وهنأ اللاعبين ومدربيهم وأسرهم على الإنجاز.

وكانت منافسات فئة الناشئين متميزة، حيث فاز أحمد حميد خميس بذهبية فئة 152 سم، وعبد الله أنس بذهبية فئة 168 سم، فيما فاز عمار عثمان بفضية فئة 180 سم، إلى جانب كأس المرتبة الأولى في الترتيب العام للفرق.

أما فئة الشباب، شهدت فوز أحمد خالد العبدولي بفضية فئة 48 كجم، وعبد الغفور طاطا بفضية فئة 73 كجم، وعمرو علي بفضية فئة 78 كجم، وعلي صابر ببرونزية 45 كجم.