«الدراجات الجبلية» و«جري السيدات» يتصدران فعاليات دبي



دبي (الاتحاد)



يتصدر سباقا الدراجات الجبلية، وسباق جري السيدات، قائمة الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مختلف مناطق دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وتستضيف حديقة مشرف بمنطقة الخوانيج سباق الدراجات الهوائية الجبلية الذي يقام الأحد، ويتضمن السباق المنافسة في 3 فئات مختلفة للدراجات الجبلية والرملية للرجال والسيدات هي الفئة المجتمعية لمسافة 18 كيلومتراً، وفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً، وفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً.

ويمر السباق على مضمار مُعد خصيصاً للدراجات الجبلية، وسط غابة تضم 70 ألف شجرة، وتم تصميمه بشكل خاص لكي يضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباق، بحيث يمر الدراجين بين الأشجار مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات، ويمتد المضمار إلى مسافة 50 كيلومتراً بجميع مراحله، وينقسم إلى ثلاث مسارات المسارين الأخضر والأزرق، ويبلغ طولهما معًا 20 كيلومتراً، والمسار الأزرق بطول 30 كيلومتراً، وتم تصميمهم وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وتنطلق المرحلة الثالثة من «سباق جري السيدات» اليوم في برواز دبي بحديقة زعبيل، وتتنافس فيه المشاركات على ثلاث مسافات 10 و5 و2.5 كيلومتر، ويتضمن السباق 4 مراحل تقام في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية المختلفة، ويستمر حتى 11 نوفمبر المقبل، حيث أقيمت المرحلة الأولى في مدينة إكسبو دبي، والمرحلة الثانية في حي الشندغة، وتقام المرحلة الرابعة والأخيرة في بحيرات الحب بمحمية المرموم.

وتشهد مختلف مناطق دبي تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي يشارك فيها الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث تستمر منافسات بطولة كرة القدم ضمن الدورة الرياضية العمالية الخامسة التي تقام في ملاعب دتكو بمنطقة جبل علي، كما تقام بطولة الرجبي الدولية في استاد ذا سيفنز، وبطولة النجوم للملاكمة السبت والأحد في صالة ذا سبيس للفعاليات والرياضة بمجمع دبي للاستثمار 2، ويقام سباق سكتشرز للجري السبت في مضمار ميدان.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي ثلاث بطولات هي داسا للسباحة، وسباق هاميلتون أكواتيكس للسباحة، وكأس أبطال السباحة بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والمراحل العمرية.