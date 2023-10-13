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الرياضة

مشاركة كبيرة في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبادل

مشاركة كبيرة في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبادل
13 أكتوبر 2023 17:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبادل- سيدات 2023، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في أكاديمية «بادل بلس» في أبوظبي، بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، حيث شارك في اليوم الأول ما يزيد عن 50 لاعبة من مختلف الدول، وتستمر البطولة على مدار ثلاثة أيام متتالية.
تشهد النسخة إقبالاً كبيراً في عدد المشاركات، وهو ما يتماشى مع رؤية الأكاديمية بجعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من مختلف الجهات، كما أكدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، حرصها على تنظيم النسخة الأولى من بطولة البادل، بهدف تشجيع سيدات المجتمع، بمختلف فئاتهم العمرية، باتباع نمط حياة صحي من خلال ممارستها، وتعد إحدى الرياضات السهلة، والتي يستطيع الجميع ممارستها، ابتداءً من أي فئة عمرية، وفي أي وقت والاستمتاع بها في أجواء حيوية، نظراً لما تحظى به من شعبية واسعة في الدولة وإقبال كبير عليها من جنسيات مختلفة.
واعتبرت مريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الانطلاقة القوية للبطولة، تعكس ثمرة جهود دعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، من خلال تنظيم البطولات بأعلى المعايير والمستويات. وقالت: «لدينا موهوبات متحمسات للغاية لممارسة الرياضة، وهو ما يعكس التطور الذي يصاحب هذه الرياضة في الإمارات، وهذا يدل على الثقة والمهارات التي يكتسبنها من المشاركة في الأنشطة المفضلة لديهن، وما تقوم عليها بالمقام الأول في بناء بطلات وتنمية الشخصية والقدرات البدنية والنفسية، وكلها من شأنها أن تحقق فوائد عديدة لهن على المدى الطويل».

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