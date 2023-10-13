بينتو: باب المنتخب مفتوح أمام الجميع ونهتم بالموهوبين

معتز الشامي (دبي)



شدد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، على أن باب الانضمام إلى معسكر «الأبيض» يظل مفتوحاً أمام جميع «المواهب» في الدوري، لافتاً إلى أنه قام باستدعاء 8 لاعبين من «الأولمبي»، إضافة إلى بعض الأسماء الذين لا يلعبون إلا في دوري تحت 21 سنة، بهدف منحهم الفرصة ودمجهم في منظومة الفريق، على أمل إيجاد بدائل في كل المراكز لجميع اللاعبين.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل على خطة مدروسة وبخطوات واثقة، وبشكل موسع على متابعة اللاعبين والبحث عن الموهوبين بين الأندية، ليس فقط في دوري المحترفين، ولكن أيضاً في دوري 21 سنة، مروراً بدوري الأولى، خلال المرحلة المقبلة، هو وجهازه المعاون، سعياً وراء المواهب الذين يمكنهم تقديم أداء يحتاج إليه المنتخب.

وشدد بينتو عقب «ودية» الكويت، والتي فاز فيها منتخبنا بهدف، على أهمية بناء فريق يؤدي بشخصية قوية وهوية فنية، وأسلوب تكتيكي يعتمد على الأداء الجماعي، والتجانس والتفاهم بين جميع اللاعبين، وتوظيف المواهب بصورة تفيد أهداف المنتخب.

وعن المباراة، قال «لم نبدأ جيداً كما نتمنى، وقابلنا بعض الصعوبات في الضغط على المنافس بشكل أعلى، وفي الشوط الثاني قمنا بتغيير طريقة الضغط، وأعتقد أننا تحسنا قليلاً، وعلى الأقل صنعنا المزيد الفرص للتسجيل، كما تحركنا بصورة أفضل بطريقة الدفاع، ولكن ارتكبنا بعض الأخطاء أيضاً في العملية الهجومية، لم نظهر الفاعلية الجيدة في الهجوم والتعامل مع الفرص، وأعتقد أننا لو كنا نلعب بهجوم أكثر، ربما صنعنا المزيد من الفرص لتسجيل الأهداف».

وقال «النتيجة مهمة مع الأداء، والفوز بهدف ودياً، ليس ما نطمح إليه، ولكن هذه التجارب تكشف لنا السلبيات، ونعمل على تحليل الأداء في المباراة بالطريقة الصحيحة، وبالطبع نحاول تحسين العديد من الأشياء قبل المواجهة المقبلة أمام لبنان، وندرك أنه ليس أمامنا الوقت الكافي لتصحيح كل شيء، ونحتاج إلى إعداد أفضل استراتيجية، لتقديم مستوى أفضل في اللعب، ونواجه مشاكل متعددة في الدفاع، ونحاول العمل مع الفريق في العمليات الهجومية والدفاعية، بالطبع من المهم الحصول على أداء منضبط وعدم التنازل عن الفرص التي تتاح لنا، ومن المهم عدم التنازل عن الأهداف».

وعن المقارنة بين أداء «الأبيض» أمام «الأزرق، وسابقه مع كوستاريكا الشهر الماضي الذي قدم فيه المنتخب مستوى متميزاً، قال: «في المباراة أمام كوستاريكا أيضاً ارتكبنا بعض الأخطاء التي قمنا بتحليلها قبل المباراة الأخيرة، ولكننا لم نهدر الفرص، والآن أعتقد أن الأمور كانت قليلاً مختلفة، حتى إذا لم نتنازل عن فرص كثيرة، أعتقد أننا ارتكبنا بعض الأخطاء التي يجب علينا تجنبها».

وأضاف «قبل كوستاريكا حصلنا على وقت كافٍ للتدريب، وتطوير مستوى اللاعبين في الأداء الجماعي، بخلاف المعسكر الحالي، حيث تجمعنا منذ 3 أيام من «ودية» الكويت، وضيق الوقت لم يمكنا من الارتقاء بـ «الفورمة» التي نريد الوصول إليها».

وعن أهداف الجهاز الفني من التجمع الحالي، قال «نعرف ما نريده، حيث نتحدث دائماً عن روح الفريق، والقواعد التي يجب علينا اتباعها، فريقاً واحداً يؤدي بطريقة جماعية، من المهم أن نلتزم بتلك القواعد، وأن نتصرف جيداً خارج الملعب، حتى يكون الأمر كذلك داخل «المستطيل الأخضر»، وتحدثنا عن ذلك مع اللاعبين، وأعتقد أن ردة الفعل جيدة، ورأيت التزاماً كبيراً من الجميع، وأرى أنهم يقدمون الأفضل داخل الملعب وخارجه، والأخطاء في الأداء تتحسن مع الوقت».



جوانب جيدة



وقال بينتو «جميع المباريات تشهد جوانب جيدة وأخرى سيئة، وهدفنا حالياً هو محاولة تقليل الأخطاء قدر الإمكان، والقيام بأشياء جيدة أيضاً، ونحتاج إلى البحث المستمر عن أبرز اللاعبين في دوري المحترفين بالإضافة إلى باقي الدرجات، دوري 21 ودوري الأولى، خاصة الفرق التي تقدم فرصاً للاعبين الشباب، حيث يمكنهم الحصول على بعض الأسباب التنافسية، لذا نحاول متابعة أكبر عدد من اللاعبين والفرق، وبناء أفضل مجموعة، مع اللاعبين الأكثر خبرة، إلى جانب الشباب، ومن المهم منح الفرص لهم».