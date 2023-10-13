«الأبيض» يعتمد «قائمة موسعة» من 50 لاعباً

معتز الشامي (دبي)



عبر منتخبنا الوطني شقيقه الكويتي بهدف ودياً، وقدم «الأبيض» أداءً متوسطاً، وجاء أفضل في الشوط الأول مقارنة بالثاني، خاصة على صعيد صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، وظهر في بداية اللقاء بعيداً عن التركيز دفاعياً، خاصة بعدما أجرى البرتغالي باولو بينتو تغييرات على التشكيلة، عبر الدفع بيحيى نادر وعبد الله رمضان في الوسط، وزايد سلطان مدافعاً أيمن، إلى جانب خليفة الحمادي وخالد الهاشمي «قلبي دفاع»، وعبد الله إدريس في الطرف الأيسر، وهجوماً اعتمد على طحنون الزعابي العائد بعد غياب طويل في الجبهة اليمنى، وسلطان عادل تحت رأس الحربة، والغساني جناحاً هجومياً أيسر، ولعب كايو كانيدو رأس حربة وحيداً.

واستطاع المنتخب تشكيل خطورة هجومية لافتة على مرمى «الأزرق»، وقدم مستوى مقبولاً، وفي الشوط الثاني دفع بينتو بـ 6 تغييرات، وهم فابيو ليما، وعلي مبخوت، وعلي سالمين، وماجد راشد، وخالد الظنحاني، وماجد راشد، واستمر الأداء متوسطاً، رغم بعض الفرص التي أتيحت لمبخوت وليما وعلي صالح، وعموماً كسب المنتخب بعض العناصر التي يمكن وجودهم في التجمعات المقبلة، وتحديداً سلطان عادل، وزايد سلطان، وعبد الله إدريس.

ووضح من القائمة الحالية التي تضم 8 عناصر من «جيل الأولمبي»، أن الجهاز الفني يعتمد على «قائمة موسعة» تضم 50 لاعباً، هم أبرز المواهب في دوري المحترفين، ودوري الرديف، ودوري تحت 21 سنة، كما يستمر التنسيق والمتابعة بين الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي، بالإضافة إلى الشباب، لتصعيد أبرز المواهب، ومنحها الفرصة مع «الأبيض الكبير»، حيث يعتمد بينتو على جودة اللاعبين، والبحث عن أبرز المهارات، في مختلف المسابقات المحلية، مع التنسيق المستمر مع الأجهزة الفنية لمنتخبات المراحل السنية، للوصول إلى التجانس المطلوب.

وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل مع تجمع أغسطس الماضي في النمسا، عندما دخل المنتخبان في المعسكر نفسه، وبالتالي تعرف بينتو وجهازه المعاون على أبرز 50 لاعباً، يمكن الاعتماد عليهم مستقبلاً، ويواصل منتخبنا تدريباته على ملعب الوصل في المعسكر الحالي، وذلك قبل «ودية» لبنان يوم الثلاثاء المقبل، في ختام المعسكر.

ويرى فابيو ليما لاعب المنتخب، أن الفوز مهم لأنه الثاني على التوالي في أول مباراتين تحت قيادة المدرب الجديد، وقال «المباراة مهمة للفريق والمجموعة، حتى تجعلنا أقوى في المرحلة المقبلة، ونتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية، عندما نقابل لبنان، ونعمل مع بينتو على تصحيح الأخطاء، ومواصلة التحسن بالنقاط الإيجابية التي ظهرنا فيها».

وأضاف «لعبنا مباراة جيدة، ونتمنى الاستمرار على هذا المنوال، وأن نظهر بشكل أفضل دائماً في كل مباراة، والفوز بشكل عام يمنحك دافعاً أكبر».

وأكد يحيى الغساني، لاعب المنتخب، أن الفوز على الكويت يؤكد المضي قدماً في «المسار الصحيح»، وقال «نشكر الجمهور على الحضور، ونتمنى وجودهم دائماً، وبأعداد أكبر في المباريات التي تقام على أرض الوطن، وبدورنا نسعى للقيام بكل ما علينا، من أجل أن نجعلهم يعيشوا الفرحة بالنتائج الإيجابية التي من شأنها أن تعيد الجماهير مرة أخرى».

وأضاف «الفوز مهم في مرحلة جديدة مع مدرب جديد عنده تكتيك ونظرة فنية معينة، نحاول تطبيقها معه، والفريق متكاتف ويلعب بجماعية في الهجوم والدفاع، ونريد الحفاظ على تركيزنا ونواصل البناء عليه في المرحلة المقبلة».

فوز إيجابي



وجَّه خالد الهاشمي، مدافع المنتخب الشكر للجماهير، على الحضور والتشجيع طوال المباراة، وقال «الفوز الثاني مع مدرب بأفكار جديدة شيء إيجابي، ونسعى لتطبيق خطط على أرضية الملعب تحت قيادته، ربما اختلف الأداء مقارنة بالمباراة الماضية، إلا أن القدرة على الفوز في هذه المعطيات يمنحنا جوانب إيجابية للعمل عليها».

وأضاف «أمامنا استحقاقات يجب أن نخوضها بالحافز نفسه، في التصفيات المؤهلة إلى المونديال وكأس العالم، ونتطلع إلى المزيد من النتائج الإيجابية بدعم الجماهير».