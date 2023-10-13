الجساسي يتأهب للتحليق مع «الصقور»



رأس الخيمة (الاتحاد)



أعلنت شركة الإمارات لكرة القدم، التعاقد مع العُماني عمران الجساسي، في صفقة انتقال حر، لينضم لقائمة مدافعي «الصقور» في الموسم الحالي 2023 - 2024.

ويعد الانضمام إلى فريق الإمارات المحطة الرابعة «محلياً» في مشوار المدافع العُماني «26 عاماً»، بعد أن دشن مشواره في فرق المراحل السنية بخورفكان 2008 - 2009، ليعود بعدها بنحو عقد كامل، وينضم إلى الظفرة 2019 - 2020 لاعباً مقيماً على مدار ثلاثة مواسم، قبل أن يلعب في الموسم الماضي لنادي النصر.

وجرت مراسم توقيع المدافع العُماني مع نادي الإمارات، بحضور ثاني الشحي، عضو مجلس إدارة، وعبد الله العاجل، مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم.

وتقدم الجساسي بشكره إلى إدارة نادي الإمارات برئاسة يوسف عبد الله البطران على الثقة، وأعرب عن سعادته بوجوده مع «الصقور»، متمنياً أن يقدم الإضافة للنادي.