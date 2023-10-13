الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجساسي يتأهب للتحليق مع «الصقور»

الجساسي يتأهب للتحليق مع «الصقور»
13 أكتوبر 2023 17:23

 
رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بدء التسجيل للمشاركة في «الظفرة للمشاريع المستدامة»
سيفيري المتألق.. «سفير السماوي»!


أعلنت شركة الإمارات لكرة القدم، التعاقد مع العُماني عمران الجساسي، في صفقة انتقال حر، لينضم لقائمة مدافعي «الصقور» في الموسم الحالي 2023 - 2024.
ويعد الانضمام إلى فريق الإمارات المحطة الرابعة «محلياً» في مشوار المدافع العُماني «26 عاماً»، بعد أن دشن مشواره في فرق المراحل السنية بخورفكان 2008 - 2009، ليعود بعدها بنحو عقد كامل، وينضم إلى الظفرة 2019 - 2020 لاعباً مقيماً على مدار ثلاثة مواسم، قبل أن يلعب في الموسم الماضي لنادي النصر. 
وجرت مراسم توقيع المدافع العُماني مع نادي الإمارات، بحضور ثاني الشحي، عضو مجلس إدارة، وعبد الله العاجل، مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم.
وتقدم الجساسي بشكره إلى إدارة نادي الإمارات برئاسة يوسف عبد الله البطران على الثقة، وأعرب عن سعادته بوجوده مع «الصقور»، متمنياً أن يقدم الإضافة للنادي.

دوري أدنوك للمحترفين
نادي الإمارات
خورفكان
الظفرة
النصر
آخر الأخبار
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
الرياضة
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©