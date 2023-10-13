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الرياضة

90 % نسبة التسجيل في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»

90 % نسبة التسجيل في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»
13 أكتوبر 2023 18:06

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي تقام نسختها ال 15 من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل، عن إغلاق باب التسجيل في مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو المخصص لفئات الأطفال والبراعم، بالإضافة إلى فئتي الناشئين والشباب قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي المحدد مسبقاً، حيث فاقت أعداد اللاعبين المسجلين القدرة الاستيعابية للبطولة، في حين قاربت نسبة التسجيل على الاكتمال في الفئات المتبقية، وهي الباراجوجيتسو والهواة والأساتذة والمحترفين، حيث وصلت إلى 90% من العدد المستهدف.
وأعربت اللجنة المنظمة للبطولة عن توقعاتها المسبقة للإقبال الكبير على التسجيل من الرياضيين، من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في الحدث السنوي العالمي الأبرز للعبة، مؤكدة أن معدلات التسجيل المرتفعة تشير إلى تحقيق أقصى قدرة استيعابية للبطولة خلال الأيام المقبلة، كما حثت الراغبين في المشاركة إلى المسارعة على التسجيل لتجنب وضعهم على قوائم الانتظار.
وقال محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجو جيتسو، مدير البطولة: «حددنا مسبقاً 15 أكتوبر موعداً نهائياً للتسجيل لجميع الفئات، ونظراً للإقبال الكبير على المشاركة خلال الأيام الماضية، اضطرت اللجنة إلى الإعلان عن إغلاق باب التسجيل لعدد من الفئات لاكتمال العدد المستهدف، ويعكس هذا الإقبال الذي فاق التوقعات الحرص الكبير من اللاعبين على مستوى العالم للتواجد في البطولة التي تحظى بأهمية استثنائية على خريطة الرياضة العالمية».
وأضاف: «نشهد في غضون أسبوعين انطلاقة أكبر تظاهرة عالمية لرياضة الجو جيتسو، من قلب العاصمة أبوظبي موطن اللعبة، والوجهة الأولى لعمالقة البساط، ونتطلع إلى الترحيب بنحو 6000 لاعب ولاعبة خلال «النسخة 15» من البطولة التي تمثل حلم نجوم وعشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم، ونجدد التأكيد على أن البطولة في نسختها القادمة ستكون استثنائية بكل المقاييس».

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بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
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