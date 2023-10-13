الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إدراج 5 رياضات في «الأولمبياد»

إدراج 5 رياضات في «الأولمبياد»
13 أكتوبر 2023 18:42

 
بومباي (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تشارك بمؤتمر جمعية العلاج الطبيعي في أميركا
المصرية نور بطلة «أميركا المفتوحة للاسكواش» للمرة الأولى

صادقت اللجنة الأولمبية الدولية، خلال اجتماع مجلسها التنفيذي، على إدراج الكريكيت في دورة الألعاب الصيفية المرتقبة عام 2028 في لوس أنجلوس الأميركية.
وقال رئيس اللجنة الألماني توماس باخ في أعقاب اليوم الثاني من اجتماع المجلس التنفيذي في مومباي بالهند، إن المسؤولين قبلوا اقتراحاً من منظمي أولمبياد لوس أنجلوس بإدراج لعبة الكريكيت واحدة من خمس رياضات جديدة، إلى جانب البيسبول، سوفتبول، كرة قدم العلم، الاسكواش، واللاكروس.
لكن تلك الرياضات الجديدة تبقى في حاجة إلى التصويت من قبل أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في اقتراع من المقرر إجراؤه الاثنين المقبل قبل ضمان مكانها في دورة ألعاب 2028.
وترى اللجنة الأولمبية الدولية أن عودة رياضة الكريكيت إلى الأولمبياد أمر منطقي بعد ظهورها خلال النسخة الباريسية عام 1900، حين فازت إنجلترا على فرنسا في مباراة واحدة.

اللجنة الأولمبية الدولية
أميركا
لوس أنجلوس
الكريكيت
دورة الألعاب الأولمبية
آخر الأخبار
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
الرياضة
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©