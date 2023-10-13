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الرياضة

«الشبح» يضرب «البارسا» قبل «الكلاسيكو»

«الشبح» يضرب «البارسا» قبل «الكلاسيكو»
13 أكتوبر 2023 18:48

 
إشبيلية (أ ف ب) 

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يفتقد المنتخب الإسباني لكرة القدم لخدمات جناحه وليامس، ومدافعه بالدي للإصابة، في مواجهته الحاسمة أمام النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي ومدرب «لا روخا» لويس دي لا فوينتي.
واستدعى دي لا فوينتي ظهير فياريال الأيسر ألفونسو بيدراسا ليحل بدلاً من بالدي «19 عاماً»، الذي يعاني حسب ناديه برشلونة من إصابة في العضلة المقرّبة.
من ناحية أخرى، قال الاتحاد الإسباني في بيان بعد الفوز على أسكتلندا 2-0، إن لاعب أتلتيك بلباو وليامس «21 عاماً» يعاني مشكلة في الضلوع، لكن لن يتم استبداله.
وتلقت إسبانيا ضربة جديدة بإصابة وليامس وبالدي، حيث تعج صفوفها بالمصابين، أبرزهم جناح برشلونة المغربي الأصل لامين يامال الذي حرّره الاتحاد بعد وصوله إلى مركز التدريب، وهو يعاني إصابة في فخذه.
كما انضم بالدي ويامال إلى عيادة المصابين في برشلونة التي تضم 7 لاعبين، بينهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بيدري، الهولندي فرنكي دي يونج، والبرازيلي رافينيا، قبل مباراة «الكلاسيكو» ضد ريال مدريد في الدوري في 28 الشهر الحالي.
ويمكن للمنتخب الإسباني، ثاني المجموعة الأولى متأخراً بثلاث نقاط من 5 مباريات عن أسكتلندا المتصدرة مع 15 نقطة من 6 مباريات، حجز بطاقته إلى أمم أوروبا في ألمانيا الصيف المقبل، في حال فوزه على النرويج الثالثة «10 نقاط من 6 مباريات» في أوسلو الأحد.

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