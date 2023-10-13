المرشحون لـ «جوائز الأفضل» في آسيا



الرياض (د ب أ)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة من المرشحين للجوائز السنوية 2022 التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تعود من جديد يوم 31 أكتوبر، بعد غياب أربع سنوات. ويشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل لاعب ولاعبة، وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي أن الجائزة مقدمة من «نيوم» الشريك العالمي للاتحاد، فيما يقام الحفل على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وفي فئة أفضل لاعب للرجال، يتنافس الأسترالي ماتيو ليكي «ملبورن سيتي الأسترالي» والقطري المعز علي «الدحيل القطري»، والسعودي سالم الدوسري «الهلال السعودي»، فيما تتنافس الأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعبة للسيدات مع الصينية زهانج لينيان لاعبة توتنهام الإنجليزي واليابانية ساكي كوموجاي لاعبة روما الإيطالي.

ويشهد حفل توزيع الجوائز المميز تقديم 18 جائزة في الفئات المختلفة، من ضمنها جائزة أفضل اتحاد إقليمي، وهي جائزة تقدم للمرة الأولى، في حين تم إعادة تشكيل فئات جوائز أفضل اتحاد وطني، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين.

ويتنافس كل من الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، والياباني كارو ميتوما لاعب برايتون الإنجليزي، والكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع بايرن ميونيخ الألماني، على جائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة.

ويتنافس جراهام أرنولد مدرب المنتخب الأسترالي، وهاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني وسعد الشهري مدرب المنتخب السعودي لأقل من 23 عاماً، على جائزة أفضل مدرب.

على الجانب الآخر، تتنافس الصينية شوي كينجزيا واليابانية تومومي مياموتو والكورية الجنوبية كيم يون يونج على جائزة أفضل مدربة.