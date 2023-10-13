اتحاد التنس يبحث «أجندة 2024»



دبي (الاتحاد)



بحث اتحاد التنس خطة مسابقات وفعاليات موسم 2024، والمبادرات المقبلة وخططه الرامية إلى المزيد من المكاسب الهادفة، وذلك في الاجتماع الذي حضوره ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام، وخليفة بن هندي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الإعلام والشراكات.

وشارك في الاجتماع أبرز 15 نادياً وأكاديمية للتنس المنضوية تحت مظلة اتحاد التنس، وتضمن شرح آليات المشاركة وتنظيم بطولات مبادلة المحلية بفئتيها «أ، ب»، والتي تعد في واجهة البطولات المحلية التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد، وبطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات التنس الخاصة وتوفير سبل الدعم الأبرز لتحقيق أعلى درجات النجاح.

بدوره، أشاد ناصر المرزوقي بالجهود التي تبذلها أندية وأكاديميات التنس، لمواصلة تطوير ممارسة رياضة التنس في الدولة، ونشر ثقافتها واستكشاف اللاعبين الموهوبين، والدفع بهم في البطولات، مبيناً أنه تم خلال الاجتماع بحث ودراسة بعض الآليات المهمة في تطوير البطولات التي تنظمها أكاديميات وأندية التنس، واستعراض آخر التطورات المتعلقة بانضمام بطولات اتحاد التنس إلى نظام النقاط العالمي، والذي تم خلاله تسجيل 1360 لاعباً ولاعبة، بهدف تعزيز مكانة البطولات المحلية التي تقام بالدولة، في تصنيف الاتحاد الدولي، لتواصل تطورها، وشهد الاجتماع أيضاً التوجيه بتطوير الموقع الإلكتروني لاتحاد التنس ليسهم بالتواصل والتعاون بين الأكاديميات، وتحديث المعلومات المتاحة، مبيناً أنه تم تسجيل طلب تنظيم 408 بطولات حتى نوفمبر المقبل.

بدوره، ثمن خليفة بن هندي المكاسب التي حققتها أكاديميات التنس، مؤكداً أنها عززت دورها الفاعل في تطوير رياضة التنس في الدولة بشكل متميز، كاشفاً عن أن عدد الأندية والأكاديميات الخاصة المنضوية تحت مظلة اتحاد التنس بلغ 100، مما يعد رقماً كبيراً. وأكد ابن هندي أنه سيتم تصنيف البطولات على مستويات ثلاث حسب مكانتها الفنية، وعدد المشاركين فيها، لتحسين الأداء الرياضي، وتوجيه اللاعبين للمشاركة بحسب تصنيفهم المحلي، مبيناً أن اتحاد التنس يأمل بتطوير آليات استكشاف اللاعبين المواطنين، لرفع عدد الممارسين وتنمية مواهبهم، للدفع بهم في المنتخبات الوطنية مستقبلاً.