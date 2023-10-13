الظفرة والعروبة في واجهة التصفيات التمهيدية لـ «الكأس الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)

تتصدر مواجهة الظفرة «وصيف دوري الأولى» أمام ضيفه العروبة «متصدر الترتيب»، واجهة مباريات دور الستة عشر للتصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى، المؤهلة لإكمال عقد دور الستة عشر، إلى جانب 14 نادياً في «دوري أدنوك للمحترفين»، في البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2023- 2024.

وينطلق مشوار «التصفيات التمهيدية» مساء السبت بإقامة أربع مباريات، تجمع الظفرة والعروبة، الفجيرة ودبا، مسافي والجزيرة الحمراء، مصفوت والذيد، على أن تستكمل الجولة مساء الأحد بمباريات دبا الحصن والرمس، العربي والتعاون، يونايتد وسيتي، الحمرية وجلف أف سي.

وكانت المباراة المؤهلة للتصفيات التمهيدية التي جمعت جلف يونايتد ويونايتد أف سي الصاعدين مطلع الموسم الحالي لدوري الأولى بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في دوري الثانية للموسم الماضي 2022- 2023، شهدت فوز يونايتد بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت مطلع سبتمبر الماضي على ملعب شباب الأهلي بالعوير، ليتأهل يونايتد إلى إكمال دور الستة عشر في «التصفيات التمهيدية»، إلى جانب 15 نادياً في «دوري الأولى».

وتُلعب مباريات «التصفيات التمهيدية للكأس الأغلى» التي تشهد مشاركة 16 نادياً من «دوري الأولى»، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بدايةً من دور الستة عشر الذي ينطلق اليوم، وحتى الدور نصف النهائي، على أن يتأهل الفريقان الفائزان في مباراتي نصف النهائي للمشاركة في دور الستة عشر بجانب 14 نادياً في «دوري المحترفين».

ويقضي نظام «التصفيات التمهيدية» حال انتهاء المباريات بالتعادل في الوقت الأصلي، خوض شوطين إضافيين، وصولاً الى ركلات الترجيح من علامة الجزاء لحسم هوية المتأهلين إلى الدور التالي.

وعاد نظام «التصفيات التمهيدية» لأندية الأولى في البطولة الأغلى إلى الواجهة في الموسم الحالي 2023- 2024، بعدما شهد الموسم الماضي مشاركة أندية الأولى بداية من الدور الأول «دور الـ 32»، في مواجهات مباشرة وفق القرعة المفتوحة مع أندية المحترفين، للمرة الأولى منذ موسم 2010- 2011 والذي شهد المشاركة الأخيرة بالنظام ذاته، قبل أن تلعب «أندية الهواة» في المواسم التالية «تصفيات تمهيدية منفصلة» أو من خلال «كأس الاتحاد» للتأهل إلى دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة.

وتتركز الأنظار في انطلاق مشوار دور الستة عشر للتصفيات التمهيدية مساء السبت، على مواجهة الظفرة «وصيف الأولى»، أمام ضيفه العروبة «المتصدر» على ستاد حمدان بن زايد آل نهيان بالظفرة، وحافظ الفريقان على سجليهما خالياً من الخسارة في الجولات الخمس الأولى لدوري الهواة، بعدما حصد «فارس الظفرة» 11 نقطة بالفوز في 3 مباريات مقابل التعادل في مباراتين، في الوقت الذي حقق فيه «الأخضر العرباوي» العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.

في المقابل، تبدو الكفة متقاربة ما بين مسافي وضيفه الجزيرة الحمراء، بعدما حصد الأول 7 نقاط في الدوري وضعته في المركز الثامن، مقابل 5 للجزيرة الحمراء «العاشر».

ويبرز في مواجهة مصفوت أمام ضيفه الذيد حوار «المدربين المواطنين» عبدالغني نوح مدرب مصفوت، وجمال الحساني مدرب الذيد، في الوقت الذي تشهد فيه مواجهة الفجيرة ودبا الظهور الأول للمدربين الجدد الصربي زيلكو ماركوف المقال من تدريب حتا والذي تولى القيادة الفنية لـ «الذئاب» خلفاً لمدربه السابق محمد الحوسني، في مواجهة الوطني محمد الخديم الذي يقود «النواخذة» مؤقتاً خلفاً للمدرب السابق حسن العبدولي.

بث مباشر عبر «فيفا بلس»



توفر خدمة البث المباشر عبر منصة «+ FIFA» الرقمية العالمية المجانية، فرصة أمام الجمهور لمتابعة مباريات التصفيات التمهيدية للكأس الأغلى، على غرار منافسات دوري الأولى للموسم الحالي، بعدما أطلق اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، خدمة البث المباشر للمباريات.



مباريات السبت



الفجيرة – دبا، 17:00

مسافي – الجزيرة الحمراء 17:00

مصفوت – الذيد 17:05

الظفرة – العروبة 17:10

مباريات الأحد

دبا الحصن – الرمس 17:00

العربي – التعاون 17:05

يونايتد – سيتي، 17:05

الحمرية – جلف أف سي 17:15