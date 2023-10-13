تألق البراعم في افتتاح «مهرجان التحدي للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في مدينة العين، بطولة التحدي للجو جيتسو التي تم تخصيصها للبراعم الصغار، وسط أجواء متميزة من الحماس والتشويق، بمشاركة مئات المواهب من داخل الدولة وخارجها، والحضور الجماهيري الكبير للأسر والعائلات.

وتحظى الجولة الرابعة من مهرجان التحدي للجو جيتسو بأهمية خاصة باعتبارها الجولة الختامية لهذا الموسم، حيث تشهد مشاركة لافتة لآلاف اللاعبين واللاعبات الذين يعتبرونها محطة مهمة للإعداد لمهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تنطلق مطلع نوفمبر المقبل، وتعتبر منصة مثالية لانطلاق المواهب الصاعدة الحريصة على بدء مسيرة متميزة تتكلل بالإنجازات خلال الأعوام القادمة.

وقال العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد: «تشكّل بطولة التحدي إضافة قيّمة لأجندة فعاليات الموسم الرياضي، لتركيزها الكبير على فئات الأطفال والبراعم الذين يمثلون قاعدة التطوير لرياضة الجو جيتسو، وتوفيرها لمنصة مثالية، تعد بمثابة نقطة انطلاق لتلك الأجيال نحو النمو والتطور وتدشين مسيرتهم الاحترافية، ناهيك عن دورها في الكشف عن المواهب وتسليط الضوء عليها وصقلها، بما يواكب رؤية الاتحاد الاستراتيجية في إعداد الجيل القادم من الأبطال».



وأشاد الظاهري بالمكاسب الكبرى التي تحققها البطولة جولة بعد أخرى، ونجاح جولاتها الأربع خلال هذا الموسم في جذب أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة، في مشهد يعكس زيادة الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة، ودور الأسر والعائلات المحوري في تحفيز أبنائها وبناتها على ممارسة اللعبة، والاستفادة من مكتسباتها التي لا تحصى وانعكاساتها على شخصياتهم وسلوكياتهم، والمساهمة في إعداد أجيال قوية وقادرة متسلحة بروح التحدي والإصرار والمثابرة والثقة بالنفس».

وتقدم الظاهري بالشكر والتقدير لأسرة جامعة الإمارات على استضافتها الرائعة للمنافسات، وفقاً لأرفع المعايير التنظيمية، وتوفيرها تجربة ترفيهية ورياضية فريدة استقطبت الأسر والعائلات، من مختلف مناطق الدولة للاستفادة من طيف واسع من الأنشطة والفعاليات التي تناسب جميع أفراد الأسرة، وتتراوح بين الفنون واختبار القدرات والنشاطات التفاعلية التي تنمي القدرات الذهنية لدى الأطفال.



تطور ملحوظ



قال جاكسون بيرناردو، مدرب الشباب في أكاديمية بالمز الرياضية، إن مستوى المنافسة الذي شهدناه في بطولة التحدي، يعكس النمو والتطور الملحوظ على أداء المشاركين من الأطفال والبراعم، ورغم صغر سنهم وحداثة عهدهم في الرياضة، فإن كل المؤشرات تدل على أنهم مقبلون على مسيرة رائعة.

وأضاف: «نحرص على التركيز بشكل كبير على الفئات السنية الصغرى، لأنها تمثل مستقبل اللعبة في الدولة التي تتطلع للحفاظ على القمة العالمية التي بلغتها على مستوى الأندية والمنتخبات، وتمثل هذه البطولة محطة مهمة لقياس مؤشرات الأداء وتحديد المواهب القادرة على التميز والتألق، ويعود ذلك في الأساس إلى دور الاتحاد في تطبيق استراتيجية نموذجية للاستثمار في المواهب وتعزيز تعلقهم باللعبة».



لوحة رائعة



ورسمت جموع الأسر والعائلات لوحة رائعة في المدرجات، وأضفت رونقاً خاصاً على المنافسات من خلال التشجيع الحماسي، وفي هذا السياق، قال آدم روتان من كندا، وهو والد لطفلين يشاركان في البطولة «تسرني مشاركة ولداي في بطولة التحدي للجو جيتسو، لأنها تغرس فيهما قيم العزيمة والصبر، وتنمّي قدراتهما الذهنية والقيادية، كما تمثل فرصة غير مسبوقة لاتباع شغفهما وتحقيق حلمهما في ممارسة الجو جيتسو، وتتيح لهما اختبار قدراتهما البدنية والتعرف على أصدقاء جدد يشاطرونهما حبهما للجو جيتسو والمشاركة في النزالات والفوز بالجوائز، وأتوجه بجزيل الشكر إلى اتحاد الجو جيتسو على تنظيم هذه الفعالية».

بدورها، قالت أسماء خميس الجنيبي: «يعشق أبنائي رياضة الجو جيتسو، وأحرص دوماً على دعمهم بكل السبل، ويغمرني الفخر بأن الإمارات هي الدولة الرائدة عالمياً في هذه الرياضة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والذي أثمر عن تحقيق منتخبنا الوطني إنجازات مذهلة في كل المحافل، وآخرها دورة الألعاب الآسيوية، وأشجع أبنائي على السعي لتحقيق أحلامهم، وتمثيل المنتخب الوطني يوماً ما، ورفع علم الإمارات على أهم المنصات القارية والعالمية».

وقال محمد القبيسي والد الطفل مبارك الذي يشارك للمرة الأولى في المنافسات: «تمتاز هذه البطولة بأجوائها الاحتفالية المبهجة، ويسرني الوجود هنا مع جميع أفراد أسرتي والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتميزة، جنباً إلى جنب مع مشاهدة نزالات الجو جيتسو الحماسية».

وأضاف: «يقوم اتحاد الجو جيتسو بجهود جبارة للترويج للرياضة، ونشرها بين الشرائح المجتمعية كافة، ونشعر بالامتنان لدوره في تنظيم البطولات والفعاليات التي تستهدف الفئات السنية الصغرى، وتمهد لهم فرص التطور والنمو في مجالات الحياة المختلفة».



